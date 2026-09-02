Aydın sanayisine vizyon katan seminer: İzgören gelecek stratejilerini paylaştı

Seminerin amacı ve katılım:

Aydın Sanayi Odası (AYSO) üye ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarına devam ederek iş dünyasını geleceğe hazırlamayı sürdürüyor. Gökhan Maraş başkanlığındaki AYSO tarafından düzenlenen 'Geleceği Yönetmek' semineri, Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi ve AYSO üyelerinin yoğun ilgisini çekti. Etkinlik, üyelerin değişen şartlara uyum sağlamasına katkı sunmayı hedefledi.

Aydın'daki sanayi temsilcilerinin buluştuğu programda katılımcılar, hem günlük iş uygulamalarına yönelik pratik öneriler hem de uzun vadeli stratejik bakış açıları elde etti. Seminer sonrası yapılan değerlendirmelerde programın, bölge sanayisinin rekabet gücüne katkı sağlayabilecek bir bilgi paylaşımı ortamı sunduğu vurgulandı.

İzgören'in ana mesajları:

Eğitimci yazar Ahmet Şerif İzgören, seminerde değişim, liderlik, teknoloji, strateji ve iletişim başlıklarında değerlendirmeler yaptı. İzgören, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek yaklaşımlar konusunda somut öneriler sundu ve katılımcıları değişime açık olmaya davet etti. Sunumunda ekip yönetimi, yenilikçi düşünme ve iletişim becerilerinin önemi öne çıktı.

Programda sıklıkla vurgulanan noktalardan biri, liderlik yaklaşımlarının yerel dinamiklere uyarlanmasının gerekliliğiydi. AYSO Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, konuşmasında şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Ahmet Şerif Bey’in geliştirdiği Sistem Liderliği Modeli, batılı yönetim teorilerinin bir çevirisi ya da uyarlaması değil. Kendisi bunu bilinçli olarak Türk iş dünyasının kendi dinamikleri, insan ilişkileri ve sahada işleyiş biçimi üzerine kurmuş.' Bu yaklaşımın, uygulamada kolaylık ve sürdürülebilirlik sağlayacağı ifade edildi.

Yerel etkiler ve beklentiler:

AYSO Başkanı Gökhan Maraş, değişimin hızına dikkat çekerek üyeleri meraklı olmaya ve alternatif çözümler denemeye teşvik etti. Maraş'ın sözleri şu şekildeydi: 'Hepimiz değişimin ne kadar hızlı olduğunu görüyoruz. Biz bir şeye alışırken, hayat bize yenisini getiriyor. O yüzden geleceği yönetmek biraz da merak etmek, değişime açık olmak ve gerektiğinde "Bunu başka türlü yapabilir miyiz?" diye sormak demek.' Üyelerin sadece işletmelere değil, kişisel gelişimlerine de yatırım yapmalarının önemine vurgu yapıldı.

Seminerin sonunda AYSO Başkanı Gökhan Maraş ile Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, Ahmet Şerif İzgören'e katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Katılımcılar etkinlik organizasyonu için Aydın Ticaret Borsası'na, AYSO yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlik, bölge sanayisinin geleceğe yönelik farkındalık ve uygulama niyetini güçlendiren bir adım olarak değerlendirildi.

AYDIN SANAYİ ODASI’NIN (AYSO) DÜZENLEDİĞİ SEMİNERDE SANAYİCİLERLE BULUŞAN EĞİTİMCİ YAZAR AHMET ŞERİF İZGÖREN, İŞ DÜNYASINA GELECEĞİN ŞİFRELERİNİ ANLATTI.