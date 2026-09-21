Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Mahmut Boyraz'ın proje paketi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde kentin ekonomik koridorlarını güçlendirmeyi hedefleyen altı projesini açıkladı. Boyraz, projelerin deprem sonrası yeniden yapılanma, dijital dönüşüm, üretim-ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi ve mesleki eğitimin iyileştirilmesi ekseninde hazırlandığını belirtti.

Dijital Taşınma Desteği:

Deprem nedeniyle iş yerlerini değiştirmek zorunda kalan esnaf ve işletmelerin yeni adreslerinin dijital ortamlarda da güncellenmesini amaçlayan proje kapsamında MTSO tarafından Google Haritalar konumları, sosyal medya hesapları ve işletme bilgi kayıtlarının düzenlenmesi planlanıyor. Boyraz, eski adresle dijital görünümün sürmesinin müşteri kaybına yol açabileceğine dikkat çekerek, yeni iş yerlerinin müşteriler tarafından kolay bulunabilmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yerel Tedarik Masası:

"Malatya'nın ihtiyacını, Malatya'nın üreticisi karşılasın" anlayışıyla tasarlanan proje, kentteki işletmeler ile yerel üretici ve tedarikçileri doğrudan buluşturmayı amaçlıyor. Boyraz, yerel tedarik zincirinin güçlenmesinin kent içindeki ticaret hacmini artıracağını ve işletmeler arasında doğrudan bağlantılar kurarak tedarik güvenliğini yükselteceğini vurguladı.

Sektörel kümelenme:

Mobilyacıdan mermerciye, demirciden keresteciye kadar birbirini tamamlayan sektörlerin ortak ve planlı ticaret alanlarında toplanmasına yönelik "Sektörel Kümelenme" modeliyle; ortak altyapı kullanımı, maliyetlerin düşürülmesi ve firmalar arası iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Boyraz, hazır beton sektörü için de doğu ve batı akslarında planlı alanlarda yoğunlaşma önerisinde bulunarak ağır vasıta trafiğinin şehir merkezindeki etkisinin azaltılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kendi ticaret ağımızı oluşturma:

Boyraz, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Malatyalı yatırımcı ve firmaların sürece dahil edilmesini öngören bir ticaret ağı kurulmasını önerdi. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden kalkınmasında üstleneceği rol bağlamında Malatya'nın coğrafi konumunun ekonomik fırsata dönüştürülmesini ve kentli firmaların bölgedeki yeni ticari imkânlara yönlendirilmesini hedeflediğini belirtti.

Ahde Vefa Kıdem Kurulu:

Projeler arasında yer alan "Ahde Vefa Kıdem Kurulu" ile geçmiş dönemlerde MTSO yönetiminde görev almış, hayatta olan deneyimli isimlerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılacak özel bir yapı oluşturulması planlanıyor. Boyraz, bu kurulun odanın kurumsal hafızasının korunmasına ve geçmiş deneyimlerin yeni dönemde değerlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Çıraktan ustaya Malatya meslek köprüsü:

"Çıraktan Ustaya Malatya Meslek Köprüsü" projesi, çıraklar ile deneyimli ustalar arasında kalıcı bağlar kurarak mesleki tecrübenin yeni nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Proje, gençlerin teorik eğitimin yanı sıra sahada usta-çırak ilişkisiyle beceri kazanmasını ve Malatya'nın geleneksel meslek kültürünün korunmasını hedefliyor.

Seçim süreci ve sonraki adımlar

Boyraz, açıkladığı bu altı projenin ardından yeni projelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Projelerin temelinde üretim, yerel ticaret, mesleki eğitim, sektörel iş birliği, dijital dönüşüm ve yeni pazarlarla buluşma başlıklarının bulunduğunu söyledi. MTSO seçimleri 1 Ekim tarihinde yapılacak ve Boyraz ekibi seçime "Sarı Pusula" listesiyle katılacağını duyurdu.

MAHMUT BOYRAZ, MTSO İÇİN 6 PROJESİNİ AÇIKLADI