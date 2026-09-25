Aydın'dan Bozdoğan'a 5 milyon 800 bin TL'lik kanalizasyon yatırımı

Bozdoğan merkezinde kanalizasyon hattı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar, ilçe merkezindeki altyapıyı güçlendirmeye odaklandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından planlı şekilde başlatılan proje, öncelikli olarak Akçay Mahallesi sınırlarında uygulanıyor.

projenin kapsamı ve maliyeti:

Kanalizasyon hattı yenileme işi, 5 milyon 800 bin Türk Lirası yatırım tutarıyla hayata geçirildi. Yapılan çalışmalar hatların dayanıklılığını artırmayı, arızaların ve taşkın riskinin azalmasını sağlamayı hedefliyor. Yetkililer projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını açıkladı.

aydın genelinde devam eden yatırımlar:

Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın genelindeki yatırım vurgusunu sürdürerek şunları ifade etti: "17 ilçemizin tamamında yatırım ve projelerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızı hemşehrilerimizle buluşturuyor, hizmetlerimizi kentimizin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz". Belediye yetkilileri, Bozdoğan'daki altyapı yenilemesinin kent çapında yürütülen diğer projelerle uyumlu şekilde ilerlediğini ve yatırımların süreceğini belirtti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, YATIRIM VE ÇALIŞMALARI AYDIN’IN DÖRT BİR YANINDA VATANDAŞLARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR İLE KAZANAN AYDIN VE AYDINLILAR OLUYOR.