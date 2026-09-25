Kırsal yatırımların yol haritası: Tekirdağ’da 17. etap faydalanıcılarına kapsamlı bilgilendirme

Tekirdağ’da 17. etap hibe faydalanıcılarına bilgilendirme

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 17. Etap (2026) uygulamaları kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan faydalanıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının içeriği:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, faydalanıcılara projelerin uygulanması, iş ve işlemlerin yürütülmesi ile yatırım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Sunumları İl Proje Yürütme Birimi gerçekleştirdi ve mevzuata uygun uygulama için izlenecek adımlar detaylı şekilde paylaşıldı.

Soru-cevap ve yükümlülükler:

Toplantıda, faydalanıcıların yatırım sürecine ilişkin soruları yanıtlandı; uygulama aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, faydalanıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükler açık ve uygulamaya dönük örneklerle anlatıldı.

Programın hedefi olarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin yatırım kapasitesinin artırılması hatırlatıldı; Tekirdağ’daki çalışmaların bu amaç doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROGRAMI'NIN 17. ETABI İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ