Dolar 48,9617 +0,02%
Euro 55,8447 +0,31%
Bist 12.906,37 +0,14%
Altın Gram 6.834,35 +1,01%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 98,83 -1,39%
--°

Şırnak’ta evde sağlık ağı güçlendi: 8 ayda 30 bin 895 ziyaret

Şırnak'ta 2026 yılının ilk 8 ayında Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında 30 bin 895 ev ziyareti gerçekleştirildi; bin 471 hasta evde sağlık hizmeti aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Şırnak’ta evde sağlık ağı güçlendi: 8 ayda 30 bin 895 ziyaret

Şırnak’ta evde sağlık ağı güçlendi: 8 ayda 30 bin 895 ziyaret

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri, 2026 yılının ilk 8 ayında kent genelinde artırılarak sürdürülüyor. Ulaşım güçlüğü yaşayan ve sağlık kuruluşlarına erişemeyen vatandaşlara ekipler evlerinde hizmet sunuyor.

evde bakım kapsamı:

Program öncelikle yaşlı, yatağa bağımlı ve hareket kısıtlılığı bulunan hastaları hedefliyor. Bu dönemde il genelinde 30 bin 895 ev ziyareti yapılırken, Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre bin 471 hasta evde sağlık hizmetiyle desteklendi. Yerinde sunulan hizmetler arasında muayene, takip ve yönlendirme işlemleri bulunuyor.

beytüşşebap’ta erişim zorluğu ve çalışmalar:

Şırnak’ın en zorlu coğrafi koşullarına sahip ilçelerinden Beytüşşebap'ta da ekipler yoğun çaba gösterdi. İlçede 2026 yılının ilk 8 ayında bin 534 ev ziyareti yapılarak sağlık hizmeti ulaştırıldı; ekipler ulaşım engellerine rağmen yerinde bakım ve izlemi sürdürüyor.

Gerçekleştirilen ziyaret sayısı, hizmetin kent genelinde ulaştığı genişliği ve yerinde bakım kapasitesini ortaya koyuyor. Evde Sağlık Hizmetleri ile amaç, sağlık kuruluşlarına gitmekte güçlük çeken hastaların ihtiyaç duydukları hizmetleri kendi yaşam alanlarında karşılamak ve takiplerini sağlamaktır.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 38 33 Ulusal Çağrı Merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvurunun ardından kişinin sağlık durumu ve ihtiyaçları değerlendirilerek uygun hizmet ve yönlendirme yapılıyor.

ŞIRNAK’TA SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN EKİPLER ADETA KAPI KAPI...

ŞIRNAK’TA SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN EKİPLER ADETA KAPI KAPI DOLAŞTI. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA 2026 YILININ İLK 8 AYINDA İL GENELİNDE 30 BİN 895 EV ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, 1.471 HASTAYA SAĞLIK HİZMETİ ULAŞTIRILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni dönemde Aydın Şehir Hastanesi'nde ekip vurgusu: başhekim hekimlerle bir ara...
images

Haçkalı Baba kavşağına yeni köprüyle trafikte rahatlama hedefleniyor
images

Dezenformasyonun gölgesinde iletişim: Duran'dan uyarı ve yerel medyaya çağrı
images

Durağı işgal eden araç şoförlerin tepkisini çekti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı

Kış ayları sporla geçecek: Yıldırım kış spor okulları çocukları bekliyor

Enflasyonla mücadelede reel sektöre öncelik çağrısı

Yeni dönemde Aydın Şehir Hastanesi'nde ekip vurgusu: başhekim hekimlerle bir arada

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı