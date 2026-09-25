Şırnak’ta evde sağlık ağı güçlendi: 8 ayda 30 bin 895 ziyaret

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri, 2026 yılının ilk 8 ayında kent genelinde artırılarak sürdürülüyor. Ulaşım güçlüğü yaşayan ve sağlık kuruluşlarına erişemeyen vatandaşlara ekipler evlerinde hizmet sunuyor.

evde bakım kapsamı:

Program öncelikle yaşlı, yatağa bağımlı ve hareket kısıtlılığı bulunan hastaları hedefliyor. Bu dönemde il genelinde 30 bin 895 ev ziyareti yapılırken, Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre bin 471 hasta evde sağlık hizmetiyle desteklendi. Yerinde sunulan hizmetler arasında muayene, takip ve yönlendirme işlemleri bulunuyor.

beytüşşebap’ta erişim zorluğu ve çalışmalar:

Şırnak’ın en zorlu coğrafi koşullarına sahip ilçelerinden Beytüşşebap'ta da ekipler yoğun çaba gösterdi. İlçede 2026 yılının ilk 8 ayında bin 534 ev ziyareti yapılarak sağlık hizmeti ulaştırıldı; ekipler ulaşım engellerine rağmen yerinde bakım ve izlemi sürdürüyor.

Gerçekleştirilen ziyaret sayısı, hizmetin kent genelinde ulaştığı genişliği ve yerinde bakım kapasitesini ortaya koyuyor. Evde Sağlık Hizmetleri ile amaç, sağlık kuruluşlarına gitmekte güçlük çeken hastaların ihtiyaç duydukları hizmetleri kendi yaşam alanlarında karşılamak ve takiplerini sağlamaktır.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 38 33 Ulusal Çağrı Merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvurunun ardından kişinin sağlık durumu ve ihtiyaçları değerlendirilerek uygun hizmet ve yönlendirme yapılıyor.

ŞIRNAK’TA SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN EKİPLER ADETA KAPI KAPI DOLAŞTI. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA 2026 YILININ İLK 8 AYINDA İL GENELİNDE 30 BİN 895 EV ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, 1.471 HASTAYA SAĞLIK HİZMETİ ULAŞTIRILDI.