AYTO'da Aydın ile Ukrayna arasında ticari köprü arayışları

ziyaretin içeriği:

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Naryman Dzhelialov ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Odası'nı ziyarette bulundu. Karşılama töreninde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertuğ Yakan ve yönetim kurulu üyeleri M. Nuri Tuncal, Belgin Çekmen Altay ve Ufuk Hüseyin Devrim hazır bulundu.

Görüşmede Başkan Ülken, Aydın'ın ekonomik yapısı, öne çıkan sektörleri ve AYTO'nun yürüttüğü proje ve faaliyetler hakkında heyete detaylı bilgi verdi. Tarımsal üretim, gıda işleme ve lojistik gibi kentin ön plana çıkan alanları değerlendirmelerde sıkça vurgulandı.

Aydın'ın ticari potansiyeli ve işbirliği olanakları:

Toplantıda Aydın ile Ukrayna arasındaki mevcut ticaret hacmi ile potansiyel pazarlar ele alındı. Heyet ve AYTO temsilcileri, karşılıklı iş birliklerinin artırılması ve Aydın merkezli projelerin Ukrayna pazarına açılmasına yönelik adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, özellikle tarım ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ile lojistik altyapının güçlendirilmesinin önemine değinildi. Heyet, kentteki yatırım fırsatlarını ve iş dünyasıyla doğrudan temas kurma imkanlarını değerlendirdi.

savaşın etkileri ve beklentiler:

Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgesel ekonomik ve ticari etkileri de gündeme geldi. Taraflar, savaşın sona ermesiyle ortaya çıkabilecek yeni ticaret şartları ve Aydın iş dünyasının bu süreçten nasıl fayda sağlayabileceği üzerine istişarelerde bulundu.

Katılımcılar, risklerin değerlendirilmesi ve olası işbirliklerinin sürdürülebilir kılınması için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

ziyaretin simgesel boyutu:

Ziyaret sonunda Başkan Ülken, Büyükelçi Dzhelialov'a Türkiye ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Aydın inciri ile kentin kültürel simgelerinden olan efe heykelini armağan etti. Bu jest, iki taraf arasında hem ticari hem de kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine işaret etti.

UKRAYNA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ NARYMAN DZHELİALOV VE BERABERİNDEKİ HEYETİN AYTO ZİYARETİNDE, AYDIN’IN EKONOMİK POTANSİYELİ İLE UKRAYNA İLE MEVCUT VE OLASI TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ELE ALINDI.