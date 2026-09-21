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yıl dönümünde görev değişimi: adatepe polis başmüfettişi olarak ankara'ya atandı

Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, göreve başladığı 17 Eylül'ün ilk yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle polis başmüfettişi olarak Ankara'ya atandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

yıl dönümünde görev değişimi: adatepe polis başmüfettişi olarak ankara'ya atandı

Hüseyin Adatepe bir yıllık görev sonrası Ankara'ya atandı

Geçen yıl yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 17 Eylül 2025 tarihinde Bartın Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin Adatepe, bu atamanın yıl dönümünde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Başmüfettişi olarak Ankara'ya tayin edildi. Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle Adatepe'nin cuma günü Bartın'dan ayrılacağı bildirildi.

göreve geliş anı ve bölgeyle kurulan ilişki:

Adatepe, 17 Eylül 2025'te kurum bahçesinde düzenlenen karşılama töreniyle görevine başlamıştı. Bir süre Başbakanlık Koruma biriminde çalışmış ve Artvin'den Bartın'a emniyet müdürü olarak atanmıştı. Göreve başladığı gün, Van'da 14 Şubat 2000 tarihinde silahlı çatışmada şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Kemal Açıkgöz'ün babası Orhan Açıkgöz'ün elini öperek başladığı görev sürecinde bölge halkının takdirini kazanmıştı.

veda açıklaması ve yeni atama:

Adatepe, veda ziyaretleri kapsamında İHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ’’Gerek Başbakanlık Koruma biriminde, gerekse görev yaptığım emniyet müdürlüklerinde mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler, yönergeler ve önergeler çerçevesinde vatanımız ve milletimiz için hizmet etme çabası içerisinde olduk. Her zaman hukuki kurallara uygun, özverili ve disiplinli bir çalışma yürüttük. Personelimize, idari amirlerimize, gerekse Bartınlılara gösterdiği destek ve anlayış için teşekkür ediyorum. Burası küçük, güzel ama bir o kadar da güçlü dinamikleri olan bir şehir. Bu atamanın Bartın, teşkilatımız ve şahsım için hayırlı olmasını diliyorum. Bartınlılara her zaman kapımız açık olacaktır’’ dedi.

Son kararnameyle Bartın Emniyet Müdürü olarak atanan Bülent Gürcan'ın önümüzdeki hafta Bartın'a gelerek görevine başlaması bekleniyor. Adatepe'nin bir yıllık döneminde yapılan karşılama ve duyarlı yaklaşımı, kentteki ilişkilerin ve teşkilat içi koordinasyonun sembolü olarak değerlendirildi.

İHA BARTIN TEMSİLCİSİ SERHAT DEMİR, İHA BARTIN MUHABİRİ EDA KOÇ, HERGÜN GAZETESİ MUHABİRİ ERKAN...

İHA BARTIN TEMSİLCİSİ SERHAT DEMİR, İHA BARTIN MUHABİRİ EDA KOÇ, HERGÜN GAZETESİ MUHABİRİ ERKAN HIZOĞLU, BARTIN'A VEDA EDECEK OLAN EMNİYET MÜDÜRÜ HÜSEYİN ADATEPE'Yİ ZİYARET ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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