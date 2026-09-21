Cezaevi ölümü soruşturmasında yeni adım: eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu hakkındaki şüpheli ölüm soruşturmasında yeni bir tutuklama gerçekleşti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden eski gazeteci Osman Arslan, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Yürütülen operasyonda, eski gazeteci Osman Arslan ile birlikte ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Kolluk ifadeleri sonrasında ambulans şoförü Süleyman Kaba serbest bırakıldı; diğer şüpheliler Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonun İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı yürütülmesi, soruşturmanın coğrafi kapsamını gösteriyor.

Adli süreç ve tutuklama:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski gazeteci Osman Arslan, savcılık ve sulh ceza hakimliğince yapılan sorgulamanın ardından 'yetkili makamlarca açıklanması yasaklanan gizli bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklama' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamalarıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor; adli süreçte atılacak sonraki adımlar ve olası ek işlemler bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan tutuklandı