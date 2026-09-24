Dolar 48,8480 +0,03%
Euro 55,6626 +0,00%
Bist 12.975,76 -2,08%
Altın Gram 6.775,92 -0,09%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 99,74 +1,65%
--°

Ayvalık şenliklerinde 200 engellinin ağız ve diş sağlığına destek

Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği gönüllüleri, Ayvalık'ta düzenlenen 34. Engelliler Şenliği'nde 200 engellinin ağız ve diş tedavilerini gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ayvalık şenliklerinde 200 engellinin ağız ve diş sağlığına destek

Ayvalık'ta engellilerin ağız ve diş sağlığına yönelik uygulama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 34'üncü Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında, Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen kapsamlı ağız ve diş sağlığı çalışması 200 engelli bireyi kapsadı.

çalışmanın yürütülüşü:

Etkinlik boyunca, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gönüllü diş hekimleri dört gün süreyle Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde muayene ve tedavi hizmeti verdi. Gönüllüler aynı zamanda katılımcılara ağız hijyeni ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

sivil toplumun deneyimi ve yerel desteği:

Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği Başkanı Ertuğrul Sabah, dernek olarak yaklaşık 30 yıldır engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye’nin her yerinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ya da vakıflara ait engelli eğitim merkezleri ve benzeri alanlarda hizmet veriyoruz" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise çalışmayı "son derece anlamlı" olarak nitelendirip, "Şenliğimize Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200 engelli bireyin ağız ve diş tedavileri gerçekleştirildi. Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği’nin bu anlamlı projesinin Türkiye’nin dört bir yanında devam edecek olması bizleri mutlu ediyor. Böylesine önemli bir çalışmanın Ayvalık’taki paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Diliyoruz ki bu proje, Türkiye genelinde engelli bireylere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak daha çok insanı gülümsetecek" diye konuştu.

Yerel yönetim ve sivil toplum ortaklığında gerçekleştirilen bu tür uygulamalar, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini artırırken toplumsal farkındalığı da güçlendiriyor.

AYVALIK’TA 200 ENGELLİ BİREYİN AĞIZ VE DİŞ TEDAVİLERİ YAPILDI

AYVALIK’TA 200 ENGELLİ BİREYİN AĞIZ VE DİŞ TEDAVİLERİ YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Iğdır'da sürü sağlığına öncelik: aşı ve dezenfeksiyon çalışmaları hızlandı
images

Bayrampaşa'ya gençlik yatırımı: 1 milyar 150 milyon tl'lik spor hamlesi
images

Yüksekova'da alzheimer tedavisinde bölge sınırlarını aşan merkez
images

Bayrampaşa’nın spor altyapısına 1 milyar 150 milyon liralık kapsamlı yatırım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cataloluk'ta boş iki katlı ev alevlere teslim oldu

Aydın sanayisinden savunma sanayiine entegre atılım çağrısı

Iğdır'da sürü sağlığına öncelik: aşı ve dezenfeksiyon çalışmaları hızlandı

Bayraklı'da kameraya yansıyan tekme vakasında şüpheli adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği