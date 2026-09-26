Azimleriyle üniversiteye: görme engelli üç kardeşin başarı hikayesi

Gaziantep'ten örnek bir başarı hikayesi

Gaziantep'te yaşayan Veli ve Emine Akçin çiftinin doğuştan görme engelli üç kızı, eğitimde yaşadıkları zorluklara rağmen üniversite hayallerine ulaştı. Aile fertleri, uzun süre okula gitmemiş olan kardeşlerin yaşadığı değişimi ve elde ettikleri sonuçları hem kişisel azim hem de aldığı kurumsal destekle ilişkilendiriyor.

Eğitim süreci ve merkez desteği:

2025 yılından itibaren Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezinde eğitim almaya başlayan Türkan, Sibel ve Hamide Akçin kardeşler burada E-KPSS ve YKS hazırlık kurslarına katıldı, ayrıca Braille alfabesi ve Kur'an-ı Kerim eğitimleri aldı. Merkez, kurslarda düzenli ulaşım ve yemek desteği gibi uygulamalarla öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştırdı.

34 yaşındaki Türkan, 25 yaşına kadar okuma yazma bilmediğini; 8 yıl önce bir öğretmenin teşvikiyle okumaya karar verdiğini anlattı. Türkan, "34 yaşındayım. 25 yaşına kadar okuma yazma bilmiyordum. Kesinlikle hiçbir şekilde okula gitmedim. 25 yaşıma geldiğimde okuma yazma, Braille öğrendim. Daha sonra açıktan ilkokul, ortaokul ve liseyi okudum. Bu yılda YKS sınavına girdim. Bana destek olan Engelsiz Kariyer Merkezindeki hocalarıma teşekkür ederim. Sürekli yanımda oldular" dedi.

Sınav sonuçları ve üniversite yerleşimleri:

Kardeşlerden 20 yaşındaki Hamide Akçin, 2026 E-KPSS'den 83 puan alarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Bölümü'nü kazandı. Hamide, örgün eğitimle elde ettiği yerleşmenin ardından öğrencilik heyecanını yaşadığını ve yakında eğitime başlayacağını belirtti: "Şuan da artık üniversite öğrencisiyim... YKS’ye girdim kazandım. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazandım. Çok mutluyum."

Ailedeki iki abla da açıköğretim yoluyla aynı bölüme kaydoldu; 29 ve 34 yaşındaki ablalar aileye büyük sevinç yaşattı. Sibel Akçin, daha önce hiç okula gitmediğini, 2016'da Kur'an kursuna katıldıktan sonra Engelsiz Kariyer Merkezi'nde aldığı eğitimlerle açıköğretime yerleştiğini söyledi: "Çok mutluyum."

Hamide'nin eğitim geçmişi arasında GAP Görme Engelliler Ortaokulu ve Sekizşubat Anadolu Lisesi yer alıyor. Kendisi kurslarda sosyal mecralar üzerinden ders çalıştığını, önemli noktaları not alarak öğrendiğini ve merkez aracılığıyla verilen ulaşım ile yemek desteğinin süreci kolaylaştırdığını ifade etti.

Üç kardeş, karşılaştıkları engellere rağmen eğitimde ısrar ederek meslek sahibi olma hedefinden vazgeçmedi. Aile ve eğitmenlerin verdiği desteklerle sürdürülen bu süreç, hem bireysel bir başarı hem de yerel toplum için teşvik edici bir örnek olarak öne çıkıyor.

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