Teknofest’te Çorum'dan engelsiz ritimler

Çorum’dan TEKNOFEST’e hazırlık sürüyor

Çorum'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli Engelsiz Aile Akademisi Projesi kapsamında bir araya gelen özel bireylerden oluşan halk oyunları ekibi, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için hazırlıklarını sürdürüyor. 30 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da düzenlenecek olan festivalde ekip sahne alacak.

Ekip yapısı ve kostümler:

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nde prova yapan ekipte 13 ile 30 yaş arasında 15 özel birey ile onlara destek veren 3 anne bulunuyor. Ekibinde zihinsel engelli, Down sendromlu ve otizmli bireyler yer alıyor. Gösterinin kostümleri, Hitit motifleri kullanılarak Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından dikildi ve böylece projenin yerel sahiplenmesi güçlendirildi.

Hazırlık süreci ve motivasyon:

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğlulları projenin hedefini, engelli bireylerin ve ailelerin sosyal hayata tam uyumunu sağlamak olarak özetliyor. Dr. Hüsülüoğlulları, ekibin TEKNOFEST fikrinin yaklaşık 5 ay önce gündeme geldiğini, çocukların 'vatan için engel yok' sloganıyla çalıştıklarını ve katılımla ailelerin çocuklarının sosyal hayata daha fazla dahil edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Dr. Hüsülüoğlulları, ekipteki birçok çocuğun engel oranlarının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın çoğu yüzde 70 ve üzerinde zihinsel engelli. Yüzde 96'ya kadar engel oranı olan çocuklarımız var" diyerek, projeye inananlara teşekkür etti.

Prova zorlukları ve sahne seçimi:

Özel ekipte antrenörlük yapan Yusuf Karaboğa ise çalışmaları ve repertuar tercihlerini anlattı. Başlangıçta potpori ve zeybek ağırlıklı planlar düşünülse de, TEKNOFEST'in vatan ve asker temasına uygun olması nedeniyle Antalya yöresi ezgileriyle bir koreografi hazırlandı. Ekip toplamda 9 kız ve 9 erkek gönüllü ile çalıştı, yaklaşık üç oyun sergileniyor ve bir solist farklı figürler sundu.

Karaboğa, gösteriyi sahneye taşımanın sağlıklı dansçılarla bile zorlu olduğunu, ancak bu özel ekip üyelerinin büyük özveriyle çalıştığını ve kendisini de eğittiklerini ifade etti.

Proje koordinatörü ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Hayriye Kocakara da, amaçlarının özel bireylerin görünürlüğünü artırmak ve eşit imkanların sağlanmasını desteklemek olduğunu söyledi. Ekip, yalnızca bir gösteri hazırlığı değil, aynı zamanda sosyal katılım ve farkındalık yaratma çabasının parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu hazırlıklar Çorum'dan başlayıp TEKNOFEST sahnesine taşındığında, hem festivalin çeşitliliğine katkı sunması hem de özel bireylerin toplum içindeki görünürlüğünü artırması bekleniyor.

ÇORUM’DA ÖZEL BİREYLERDEN OLUŞAN HALK OYUNLARI EKİPLERİ, DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST'TE SAHNE ALACAK. EKİP, GÖSTERİ İÇİN HER GÜN ÇALIŞIYOR.