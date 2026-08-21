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Aziz Yıldırım Bulvarı'nda çarpışma sonrası otomobil kaldırıma savruldu

Düzce'de Aziz Yıldırım Bulvarı'nda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu otomobil kaldırıma çıktı, 1 kişi yaralandı, anlar güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:01

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aziz Yıldırım Bulvarı'nda çarpışma sonrası otomobil kaldırıma savruldu

Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 11.00 sıralarında Düzce merkez Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şehir merkezi istikametine ilerleyen E.Ö. yönetimindeki 41 AOT 992 plakalı Peugeot minibüs ile aynı yöndeki A.T. idaresindeki 54 ALB 647 plakalı Citroen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ve yaralı:

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda durabildi. Araçta bulunan S.T. yaralandı. Yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti ve ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kaydı ve soruşturma:

Kaza anına ilişkin görüntülerin güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

DÜZCE’DE MEYDANA GELEN KAZADA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL YOLDAN ÇIKARAK KALDIRIMDA DURDU. KAZADA...

DÜZCE’DE MEYDANA GELEN KAZADA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL YOLDAN ÇIKARAK KALDIRIMDA DURDU. KAZADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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