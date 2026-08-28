Dolar 48,2412 +0,50%
Euro 56,1996 -0,03%
Bist 14.583,74 +0,06%
Altın Gram 7.222,34 -0,16%
EUR/USD 1,1647 -0,10%
Brent Petrol 87,39 -1,28%
--°

Adıyaman'da karayolları kavşağında kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü Barış E. yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da karayolları kavşağında kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da karayolları kavşağında kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Barış E. yaralandı.

Olayda söz konusu araçların sürücüleri henüz tespit edilemedi. Çarpışma sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından hastaneye sevk etti.

kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kazaya karışan motosikletin plakası AEZ 229, otomobilin plakası ise 02 ADG 739 olarak kaydedildi. Kaza, Atatürk Bulvarı yakınındaki Karayolları Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

müdahale ve soruşturma:

Yaralı Barış E.ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı, soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kovancılar'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
images

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur Bartın'da yaşamı zorlaştırdı
images

Efeler'de zeytinlik yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle sınırlı kaldı
images

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda yıldırım düşmesi sonucu iki noktada orman yangını...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri Üniversitesi'nden 30 Ağustos'ta birlik ve bilim çağrısı

Kovancılar'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

tarihi binanın çatısı sağanak sonrası çöktü

Elazığ'da Sarayatik sokakları 20 bin ton sıcak asfaltla yenilendi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar