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Aziziye'de planlı besicilik kırsala yeni bir ivme kazandıracak

Aziziye'de Ağören ve Ilıca'da 1.645 hektarlık Besi TDİOSB için 302 yatırımcı ve 4 sanayi taahhüdüyle kırsal kalkınma ve istihdama destek hedefleniyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Berk Doğan

Aziziye'de planlı besicilik kırsala yeni bir ivme kazandıracak

toplantının ana gündemi ve kararları:

Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen çok katılımlı toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger tarafından Erzurum'da kırsal kalkınmayı desteklemek ve köklü hayvancılık kültürünü çağdaş bir anlayışla geleceğe taşımak amacıyla yürütülen Besi TDİOSB çalışmaları ile ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda proje kapsamında yürütülen teknik çalışmalar ve kurum görüşlerinin değerlendirilmesi sonrası alan belirleme sürecinin tamamlandığı ifade edildi.

alan seçimi ve onay süreci:

Değerlendirmeler sonucunda Aziziye ilçesi Ağören ve Ilıca mahallelerindeki alanlar uygun bölge olarak belirlendi. Proje, Bakanlığın ilgili komisyonu tarafından 7 Kasım 2025 tarihinde kabul edildi. Yapılan teknik çalışmalar doğrultusunda 1.645 hektarlık alan Besi TDİOSB için uygun bulunarak haritalandırıldı.

yatırımcı profili ve uygulama aşamaları:

Proje kapsamında şu ana kadar 302 yatırımcı ve 4 sanayi işletmesi yatırım taahhüdünde bulundu; müracaatların devam ettiği bildirildi. Toplantıda ayrıca ÇED süreci, alanın mera vasfından çıkarılması ve imar planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Gözlemsel jeolojik etüt raporunun tamamlandığı, ÇED sürecinin sona ermesiyle OSB'nin tüzel kişilik kazanacağı vurgulandı.

Yetkililer, modern ve planlı bir yapıyla Erzurum'un güçlü hayvancılık potansiyelinin değerlendirilmesinin, kırsal kalkınma, üretim ve istihdama somut katkılar sağlayacağını belirtti. Projenin ilerleyen aşamalarında imar, çevre izinleri ve yatırımcı taleplerinin koordineli şekilde yürütülmesi planlanıyor.

ERZURUM AZİZİYE BESİ ORGANİZE TARIM BÖLGESİ (BESİ TDİOSB) İLE İLGİLİ ÇOK KATILIMLI BİR TOPLANTI...

ERZURUM AZİZİYE BESİ ORGANİZE TARIM BÖLGESİ (BESİ TDİOSB) İLE İLGİLİ ÇOK KATILIMLI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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