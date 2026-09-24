Bağcılar'da depo baskını: sentetik ecza üretiminde kullanılan 22 kilo 970 gram ham madde bulundu

Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonun özeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi. Aramalarda, 22 kilo 970 gram sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan ham madde ile 5 parça halinde toplam 6 gram satışa hazır uyuşturucu ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon detayları:

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan ham madde, sentetik ecza hapı üretiminde kullanılmak üzere depolanan miktar olarak kayıtlara geçti. Olay yerinden ele geçirilen maddeler ve ekipman, delil olarak ilgili birimlere teslim edildi ve kriminal inceleme başlatıldı.

Şüpheliler ve soruşturma:

Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu tespit edilen M.K., F.Ç. ve E.Ö. isimli şüpheliler belirlendi. Yapılan çalışmalarda, E.Ö. isimli şahsın 17 Temmuz tarihinde tutuklandığı bildirildi. Firari olan M.K. ve F.Ç. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Emniyet güçleri, ele geçirilen maddelerin kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin soruşturmayı derinleştirirken, hukuki süreç ve adli işlemler devam ediyor.

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