Fidan New York'ta Kaja Kallas ile AB-Türkiye ilişkilerinin seyrini görüştü

Görüşmenin çerçevesi:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi. Yapılan görüşme, iki taraf arasında diplomatik iletişimin sürdürülmesine hizmet eden planlı temaslar kapsamında gerçekleştirildi.

Gündemdeki konular:

Taraflar görüşmede başta AB-Türkiye ilişkileri olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşme, söz konusu başlıklar üzerinde güncel değerlendirmelerin yapıldığı ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlandığı bir platform niteliğindeydi.

Değerlendirme:

New York’ta gerçekleşen bu temas, iki tarafın diplomatik kanalları açık tutma ve mevcut gündem maddelerini düzenli takip etme iradesini yansıttı. Görüşmeden çıkan somut sonuçlar hakkında taraflardan ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı; ancak temas, bölgesel ve küresel konularda koordinasyonun önemini bir kez daha vurguladı.

Toplantı, BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşen ikili temaslar arasında yer aldı ve hem AB ile ilişkiler hem de daha geniş jeopolitik meselelere dair görüş alışverişine zemin hazırladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.