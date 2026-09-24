Keçiören'de düşen çantadan çıkan kredi kartıyla 8 işlem yapan kişi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bir vatandaş marketten çıktıktan sonra çantasını düşürdü. Kısa süre sonra kredi kartından harcama yapıldığını fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan tespitlerde çantayı aldığı belirlenen şahsın O.Ö. olduğu ve karttan 8 ayrı yerden harcama yaptığı belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan O.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara’da bir vatandaşın kredi kartından 8 ayrı harcama yapan şahıs tutuklandı