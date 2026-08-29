Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bağımsızlık ve ortak irade: Nilüfer'de 'bağımsızlık yolunda bir ulusun onurlu mücadelesi' konuşuldu

Nilüfer'de Müşterek Mekan Buluşmaları'nda Orhan Şener Deliormanlı moderatörlüğünde Özlem Özdemir ve Ünsal Ünlü, 30 Ağustos ve Cumhuriyet'i ele aldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Bağımsızlık ve ortak irade: Nilüfer'de 'bağımsızlık yolunda bir ulusun onurlu mücadelesi' konuşuldu

Bağımsızlık ve ortak irade: Nilüfer'de 'bağımsızlık yolunda bir ulusun onurlu mücadelesi' konuşuldu

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Üç Fidan Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen Müşterek Mekan Buluşmaları programında 'bağımsızlık yolunda bir ulusun onurlu mücadelesi' başlıklı söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü Orhan Şener Deliormanlı'nın üstlendiği etkinlikte gazeteci-yazar Özlem Özdemir ile gazeteci Ünsal Ünlü bağımsızlık ve Cumhuriyet konusunu tarihsel ve gazetecilik perspektifinden değerlendirdi.

30 Ağustos'un anlamı ve kadının rolü:

Özlem Özdemir konuşmasında 30 Ağustos'un bağımsızlığa giden sürecin son adımı olduğunu belirtti. İşgale karşı Anadolu halkının kadınıyla erkeğiyle kenetlendiğini vurgulayan Özdemir, Türk kadınının mücadeledeki katkısının kritik önem taşıdığını ifade etti. Atatürk'ün kararlarını kişisel menfaatlerden uzak, tamamen vatan ve millet için aldığına dikkat çeken Özdemir, onun askeri zekası ve vatan sevgisinin süreci şekillendiren unsurlar olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün liderliği ve Cumhuriyet'in doğuşu:

Gazeteci Ünsal Ünlü ise zaferin baştan planlanan bir inancın sonucu olduğunu belirterek Cumhuriyet'i süreç ve sonuç bakımından bir kadın devrimi olarak nitelendirdi. Ünlü, Atatürk'ün cephede geçen yaşamına atıfta bulunarak 'Savaş, vatanın zaruri hayatı söz konusu değilse bir cinayettir' sözünü hatırlattı ve liderlik yaklaşımını anlattı. Atatürk'ün komutanlarla istişare ederek kararları ortaklaştırması ve emirleri onların imzasıyla yayımlatmasını sağlayarak millete özgüven aşılaması söyleşide öne çıkan tespitler arasındaydı.

Söyleşiye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik sonunda Başkan Şadi Özdemir konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdim etti.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ MÜŞTEREK MEKAN BULUŞMALARI’NDA AKADEMİSYEN ORHAN ŞENER...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ MÜŞTEREK MEKAN BULUŞMALARI’NDA AKADEMİSYEN ORHAN ŞENER DELİORMANLI, GAZETECİ-YAZAR ÖZLEM ÖZDEMİR VE GAZETECİ ÜNSAL ÜNLÜ’NÜN KATILIMIYLA "BAĞIMSIZLIK YOLUNDA BİR ULUSUN ONURLU MÜCADELESİ" KONUSU ELE ALINDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı
images

Kağıthane’de sahnede birlik ve 30 Ağustos coşkusu
images

Bursa zafer haftasını ay yıldızlı etkinliklerle karşılıyor
images

Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz anjiyo ile tedavi ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler