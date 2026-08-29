Bağımsızlık ve ortak irade: Nilüfer'de 'bağımsızlık yolunda bir ulusun onurlu mücadelesi' konuşuldu

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Üç Fidan Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen Müşterek Mekan Buluşmaları programında 'bağımsızlık yolunda bir ulusun onurlu mücadelesi' başlıklı söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü Orhan Şener Deliormanlı'nın üstlendiği etkinlikte gazeteci-yazar Özlem Özdemir ile gazeteci Ünsal Ünlü bağımsızlık ve Cumhuriyet konusunu tarihsel ve gazetecilik perspektifinden değerlendirdi.

30 Ağustos'un anlamı ve kadının rolü:

Özlem Özdemir konuşmasında 30 Ağustos'un bağımsızlığa giden sürecin son adımı olduğunu belirtti. İşgale karşı Anadolu halkının kadınıyla erkeğiyle kenetlendiğini vurgulayan Özdemir, Türk kadınının mücadeledeki katkısının kritik önem taşıdığını ifade etti. Atatürk'ün kararlarını kişisel menfaatlerden uzak, tamamen vatan ve millet için aldığına dikkat çeken Özdemir, onun askeri zekası ve vatan sevgisinin süreci şekillendiren unsurlar olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün liderliği ve Cumhuriyet'in doğuşu:

Gazeteci Ünsal Ünlü ise zaferin baştan planlanan bir inancın sonucu olduğunu belirterek Cumhuriyet'i süreç ve sonuç bakımından bir kadın devrimi olarak nitelendirdi. Ünlü, Atatürk'ün cephede geçen yaşamına atıfta bulunarak 'Savaş, vatanın zaruri hayatı söz konusu değilse bir cinayettir' sözünü hatırlattı ve liderlik yaklaşımını anlattı. Atatürk'ün komutanlarla istişare ederek kararları ortaklaştırması ve emirleri onların imzasıyla yayımlatmasını sağlayarak millete özgüven aşılaması söyleşide öne çıkan tespitler arasındaydı.

Söyleşiye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik sonunda Başkan Şadi Özdemir konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdim etti.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ MÜŞTEREK MEKAN BULUŞMALARI’NDA AKADEMİSYEN ORHAN ŞENER DELİORMANLI, GAZETECİ-YAZAR ÖZLEM ÖZDEMİR VE GAZETECİ ÜNSAL ÜNLÜ’NÜN KATILIMIYLA "BAĞIMSIZLIK YOLUNDA BİR ULUSUN ONURLU MÜCADELESİ" KONUSU ELE ALINDI.