Suyu hidrojene çevirip evi ısıtan yerli kombi: doğalgaz hattı gerekmiyor

Yerel geliştirme ve temel özellikler:

İstanbul'da geliştirilen plazma-hidrojen teknolojili kombi, yalnızca su ve elektrikle çalışacak şekilde tasarlandı. Geliştiricisi Fikret Özçelik, cihazın sudan moleküler düzeyde ayrıştırılan hidrojen ve oksijeni doğrudan yakıt olarak kullandığını, bunun sonucunda herhangi bir baca veya doğalgaz hattına ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

Özçelik, sistemin özellikle doğalgaz altyapısının olmadığı yerlerde kullanılmak üzere hedeflendiğini vurguladı. Cihazın çalışma mantığı nedeniyle hidrojeni depolamaya gerek kalmadığı için hidrojenin taşıdığı depolama risklerinin ortadan kalktığını ifade etti.

Çalışma prensibi:

Sistemin açıklamasına göre, plazma yöntemiyle suyun moleküler yapısı ayrıştırılıyor; bu süreçte açığa çıkan hidrojen ve oksijen enerjiye dönüştürülerek ısı ve kullanma suyu üretiliyor. Özçelik, "Biz hidrojeni depolamıyoruz. İhtiyaç halinde üretiyor ve ısı enerjisine dönüştürüyoruz" diyerek, üretim-on-demand yaklaşımının teknolojinin çekirdeğini oluşturduğunu aktardı.

Güvenlik ve kurulum avantajları:

Cihazın bacaya ve gaz hattına ihtiyaç duymaması, kurulum esnekliğini artırıyor. Özçelik, bununla ilgili olarak, "Bu kombi doğalgaz olmadan, fosil kökenli yakıtları kullanmadan çalışıyor... Dolayısıyla bacası yok. Elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Ayrıca hidrojenin depolanmaması güvenlik açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Enerji entegrasyonu ve kırsal uygulamalar:

Özçelik, sistemin yenilenebilir kaynaklarla özellikle güneş enerjisiyle entegre edilebilmesine dikkat çekti. Güneş enerjisiyle birlikte kullanıldığında ısıtma maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülebileceği ve köylerdeki yakıt giderlerinin azaltılabileceği ifade edildi. Bu bakımdan teknoloji, kırsal alanlarda ısınma maliyetlerini hafifletmeyi ve şehir merkezlerine göçü azaltmayı hedefliyor.

Geliştiricinin aktardığı uygulama alanları arasında seracılık, bilim merkezleri ile çeşitli kamu kurumları yer alıyor; Özçelik, sistemin belediyeler ve valilikler gibi kurum projelerinde denendiğini belirtti.

Yerli üretim vurgusu:

Projenin tamamının Türkiye'de geliştirildiği ve yazılım dâhil yerli üretim olarak tasarlandığı kaydedildi. Özçelik, uzun yıllara dayanan Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu teknolojiyi "tamamen Türkiye’nin milli üretim mücadelesiyle üretilmiş bir Türk ürünü" şeklinde tanımladı ve farklı alanlarda uygulama örnekleri olduğunu aktardı.

Genel olarak teknoloji, doğalgaz altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde alternatif ısıtma ve sıcak su çözümü sunmayı amaçlarken, yerinde üretim, depolama ihtiyacı olmaması ve güneş enerjisi entegrasyonu gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

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