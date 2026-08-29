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Buharkent'ten birlik çağrısı: 30 ağustos'un 104. yılında sorumluluk

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos'un 104. yılında birlik, cesaret ve kararlılıkla vatanı koruma sorumluluğunu vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Buharkent'ten birlik çağrısı: 30 ağustos'un 104. yılında sorumluluk

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'ün 30 Ağustos mesajı:

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajla milletin bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti. Erol, bu dönüm noktasının sadece geçmişin anısı olmadığını, aynı zamanda bugünün ve yarının sorumluluklarını hatırlattığını belirtti.

zaferin anlamı ve birlik vurgusu:

Başkan Erol mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında verilen mücadelenin milletin kaderini belirlediğini ifade etti. Erol, "Bir asır önce büyük fedakarlıklarla kazanılan bu kutlu zafer, bugün de bizlere birlik ve beraberlik içinde aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını hatırlatmaktadır" sözleriyle, dayanışma ve kararlılığın önemine dikkat çekti.

Mesajda, kahraman ordunun milletle omuz omuza verdiği mücadelenin Anadolu'yu ebedi vatan kıldığı; bağımsızlığın milletin değişmez karakteri haline geldiği vurgulandı. Erol, bu bilinçle yerel yönetim olarak toplumsal birlikteliği güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

gelecek kuşaklara miras ve ortak sorumluluk:

Mehmet Erol, ecdattan devralınan vatanın korunmasının ortak görev olduğuna işaret ederek, "Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes vatanı aynı inanç, cesaret ve kararlılıkla korumak, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Mesajında ayrıca Büyük Taarruzun anlamına atıf yaparak, şehitler ve gazilerin hatırasına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Başkan Erol, konuşmasını "Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Şanlı zaferimizin 104. yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleriyle sonlandırdı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104. YILINI KUTLAYAN BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL; &quot;BİR...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YILINI KUTLAYAN BUHARKENT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EROL; "BİR ASIR ÖNCE BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA KAZANILAN BU KUTLU ZAFER, BUGÜN DE BİZLERE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGELİN OLMADIĞINI HATIRLATMAKTADIR" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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