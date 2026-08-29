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TVHB'den birlik ve kararlılık vurgusu: 30 ağustos mesajı

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı vesilesiyle milletin bağımsızlık iradesine işaret eden yazılı bir mesaj yayımladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Caner Şahin

TVHB'den birlik ve kararlılık vurgusu: 30 ağustos mesajı

TVHB başkanı Ali Eroğlu'nun 30 Ağustos mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı yazılı açıklamada, bu yılın 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle karşıladıklarını belirtti. Eroğlu, mesajında milletin bağımsızlık iradesine ve ulusal birlik ruhuna dikkat çekti.

zaferin tarihsel çehresi:

Eroğlu, mesajında Sakarya'dan Dumlupınar'a uzanan mücadelenin, milletin hürriyet ve bağımsızlık iradesinin somutlandığı bir süreç olduğunu vurguladı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin dönüm niteliğindeki rolüne işaret eden açıklamada, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve bunun sonuçları aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolunda önemli bir adım atıldığı ifade edildi.

birlik, fedakârlık ve anma:

Mesajında "Ya istiklal ya ölüm" iradesinin 30 Ağustos'ta zaferle taçlandığını hatırlatan Eroğlu, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'in kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ı, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna can veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Ayrıca kahraman gazilere şükranlarını sundu.

Eroğlu, mesajını "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümü kutlu olsun" sözleriyle sonlandırdı ve bu kutlu günün, milletin birlik ve beraberlik ruhunu tazelediğini vurguladı.

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU (ARŞİV)

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU (ARŞİV)

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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