Bahçelievler'de çocuklara yaşamla pedal vurma çağrısı: 100 bisiklet daha dağıtıldı

etkinlik ve teslimat:

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 44. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreninde, kura ile belirlenen 100 çocuk bisikletlerine kavuştu. Tören, Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi'nde gerçekleştirildi; programa Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklar ve aileleri katıldı.

dağıtım yöntemi ve program akışı:

Belediyenin her ay sürdürdüğü kampanya kapsamında yapılan bu 44. dağıtımda, başvuruların büyük bölümü sosyal medya üzerinden alınan kayıtlar arasından kura ile seçildi. Tören sırasında Siyavuşpaşaspor Kulübü de programa katılarak Hakan Bahadır'a hediye takdim etti; aileler ve çocuklar törene yoğun ilgi gösterdi.

başkanın açıklamaları ve hedefler:

Başkan Hakan Bahadır, törende kampanyanın sürekliliğine ve kapsamına dikkat çekti. Bahadır, "Bugün 44. dağıtımı yapıyoruz. Yani 44 aydır ayda bir kez 100 tane bisiklet veriyoruz" diyerek projenin bir düzen içinde sürdüğünü belirtti ve bugüne kadar 4400 tane dağıttık dedi. Ayrıca, Osman Aşkın Bak ve Davut Gül'ün de destek verdiğini belirterek onların katkılarıyla 2071 tane dağıtıldığını aktardı; toplamda Bahçelievler'de çocuk ve gençlere yönelik bisiklet dağıtımının 6800'lerde olduğunu söyledi.

Bahadır, etkinliğin amaçları arasında çocukları spora yönlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve açık havada daha fazla zaman geçirmeyi teşvik etmenin bulunduğunu vurguladı. Çevresel boyuta da değinerek bisiklet kullanımının sera gazı emisyonlarını azalttığını ve sıfır atık hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

ebeveyn ve çocukların tepkileri:

Törene oğullarıyla katılan İbrahim Kolsuz, dağıtıma daha önce birkaç kez başvurduklarını ancak bu kez şanslarının yandığını belirtti: "Uzun zamandır bisiklet dağıtımının olduğunu biliyorduk. Son başvurumuzda çıktı. Oğullarım çok sevindiler."

Bisiklet kazananlardan Muhammet Kerem Kolsuz ise kısa ve heyecanlı bir değerlendirme yaptı: "Çok mutluyum. Her gün arkadaşımla dışarı çıkıp bisiklet süreceğim."

Belediyenin bisiklet dağıtımı düzeni ve sosyal yardım politikaları, hem bireysel hareketliliği artırmayı hem de yerel ekonomiyi desteklemeyi hedefliyor. Başkan Bahadır, kırtasiye yardımı ve öğrenci bursları gibi diğer sosyal projelerin de sürdüğünü belirterek, belediye hizmetlerinin geniş bir yelpazede devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bahçelievler'de 100 çocuğa bisiklet dağıtım töreni