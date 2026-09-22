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Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı

Salihli'deki silahlı soygun girişiminin ardından kuyumcular meslektaşlarına destek için iş yerlerini erken kapatarak kepenk indirdi; dernek olayla ilgili açıklama yaptı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:26

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 19:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı

Salihli'de tepki: esnaf kepenk indirdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun girişimi, bölge esnafının ortak tepkisini beraberinde getirdi. Olayın ardından Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği üyesi birçok iş yeri erken kapanarak kepenk indirdi; dernek yönetimi olayın yaşandığı dükkân önünde basın açıklaması yaptı.

Saldırı ve müdahale:

Eskicami Mahallesi'ndeki sarraf dükkânına arka sokaktan plakasız motosikletle gelen ve başında motosiklet kaskı, yüzünde bere bulunan şüpheli, elindeki tabancayla iş yerine girdi. Şüphelinin ateş açması sonucu iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç. yaralandı. İş yeri sahibinin direnişi üzerine şüpheli, altınları alamadan dükkândan kaçmaya başladı.

Silah seslerini duyan çevredeki esnafların müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi ve olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olarak gözaltına alınan Z.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Dernek açıklaması ve uyarılar:

Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği yönetimi ile birlikte siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanlarının katıldığı basın açıklamasında Dernek Başkanı Yunus Candan konuştu. Candan, saldırıda iş yeri sahibiyle birlikte iki kişinin yaralandığını ve şüphelinin yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçmaya çalıştığını söyledi; ancak çevredeki esnafın müdahalesiyle bunun engellendiğini belirtti.

Candan, son dönemde farklı il ve ilçelerde benzer yöntemlerle kuyumculara yönelik saldırı ve soygun girişimlerinin arttığını ifade ederek dernek olarak bu olayları kınadıklarını açıkladı. Esnafın güvenliği için bilgilendirme ve tedbirlerin sürdürüldüğünü vurgulayan Candan, müşterilere de uyarıda bulunarak iş yerine girerken kask, maske ve yüzü gizleyen aksesuarların çıkarılmasını istedi ve esnafların şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden emniyet güçlerine haber vermesinin önemine dikkat çekti.

Olay, bölge esnafı arasında dayanışma ve güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirirken, yetkililerin soruşturması devam ediyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DÜN KUYUMCUYA YÖNELİK SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ESNAFLAR...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DÜN KUYUMCUYA YÖNELİK SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ESNAFLAR MESLEKTAŞLARINA DESTEK OLMAK AMACIYLA İŞ YERLERİNİ ERKEN KAPATARAK KEPENK İNDİRDİ. DERNEK YÖNETİMİ İSE OLAYIN YAŞANDIĞI İŞ YERİ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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