Bahçelievler'de Yayla Camii kentsel dönüşümünde kubbe dayanımı süreci uzattı

bahçelievler'de yayla camii'nin yıkım süreci sürüyor:

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan karot testleri sonrası çürük raporu verilen Yayla Camii için yıkım kararı alındı. Güvenlik önlemleri altında yürütülen yıkım ve hafriyat çalışmaları 4 gündür devam ediyor.

yıkımın uzama nedeni:

Çalışmalar sırasında caminin kubbe ve beton yapısının beklenenden daha sağlam ve dayanıklı olduğu tespit edildi. Bu durum, planlanan yıkım programının yeniden değerlendirilmesine ve işin güvenlik ile teknik açıdan kontrollü ilerlemesine yol açarak sürecin uzamasına neden oldu.

yeni proje ve sonraki adımlar:

Yetkililerden alınan bilgiye göre yıkım ve enkaz kaldırma tamamlandıktan sonra yeni cami projesini İlçe Müftülüğü üstlenecek. Proje, modern ve depreme dayanıklı olarak tasarlanacak ve finansmanı bir hayırsever tarafından karşılanacak. Ayrıca yeni uygulamada geçmişte kullanılan modelin aksine cami altına dükkan yapılmayacak, ibadet alanı ve çevresi önceliklendirilerek düzenlenecek.

Yerel yetkililer, çalışmanın güvenlik standartlarına uygun şekilde tamamlanmasının ve yeni yapının teknik şartlara uygun olarak inşa edilmesinin öncelikleri olduğunu vurguluyor. Söz konusu süreçte bölge sakinlerine yönelik bilgilendirmeler ile ulaşım ve güvenlik tedbirleri devam ediyor.

İSTANBUL'UN BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE YAPILAN KAROT TESTİ SONUCUNDA RİSKLİ YAPI OLDUĞU BELİRLENEREK YIKIM KARARI ALINAN YAYLA CAMİİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR.