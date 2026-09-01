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Balıkesir polisinin yoğun haftası: 83 bin 42 sorgu, 70 aranan yakalandı

Balıkesir polisi 24-30 Ağustos 2026'da kent genelinde 83 bin 42 kişiyi sorguladı; 70 aranan şahıs yakalandı, narkotik operasyonlarında 10 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Balıkesir polisinin yoğun haftası: 83 bin 42 sorgu, 70 aranan yakalandı

Balıkesir polisinin yoğun haftası: 83 bin 42 sorgu, 70 aranan yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde yoğun bir çalışma yürüttü. Bu süreçte güvenlik ve suçla mücadeleye yönelik faaliyette bulunan ekipler, çok sayıda kişiyi sorgulayarak aranan şahısların yakalanmasına ve uyuşturucu suçlarına karşı operasyonlara ağırlık verdi.

haftalık çalışma öne çıkanlar:

İl genelinde yapılan kontrollerde 83 bin 42 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimler sonucu çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalanırken, narkotik suçlarına yönelik operasyonlarda 10 şüpheli tutuklandı. Çalışmalar, suçların önlenmesi ve fail yakalanmasına odaklandı.

asayiş ve malvarlığı suçlarına ilişkin detaylar:

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve amirlikleri koordinasyonunda, kişilere karşı meydana gelen 292 olayın 285i aydınlatıldı. Bu olaylarla ilgili olarak 431 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı işlenen 108 olaydan 53ü çözüme kavuşurken, kalan 55 olayın faillerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi; bu kapsamda malvarlığı suçlarıyla ilgili 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Genel olarak bir haftalık dönemde toplam 507 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Emniyet yetkilileri, kent genelindeki güvenlik çalışmalarını ve soruşturmaları sürdüreceklerini açıkladı.

BALIKESİR’DE POLİS EKİPLERİNİN 24-30 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDAKİ ÇALIŞMALARINDA 83 BİN 42...

BALIKESİR’DE POLİS EKİPLERİNİN 24-30 AĞUSTOS 2026 TARİHLERİ ARASINDAKİ ÇALIŞMALARINDA 83 BİN 42 KİŞİNİN SORGULAMASI YAPILIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 70 KİŞİ YAKALANDI. NARKOTİK OPERASYONLARINDA İSE 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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