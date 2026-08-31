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Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün yol açtığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı; sürücüye toplam 250 bin lira idari ceza verildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 03:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Kaza yerinde olayın seyri:

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi’nde gerçekleşti. S.K. idaresindeki 46 AFH 504 plakalı Opel marka otomobil, aracıyla seyir halindeki E.U.'nun kullandığı 71 BD 302 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışma sonucu sürücü E.U. ile aynı araçtaki yolcular S.U., G.U. ve M.A. yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı; hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sürücü tespitleri ve uygulanan ceza:

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü S.K.'nın 1,78 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. S.K.'ye trafik ihlallerinden dolayı toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından her iki araç da otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma ve trafik incelemesi devam ediyor; yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını açıkladı.

KIRIKKALE’DE ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN NEDEN OLDUĞU TRAFİK KAZASINDA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ...

KIRIKKALE’DE ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN NEDEN OLDUĞU TRAFİK KAZASINDA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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