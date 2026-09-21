Balıkesir'de kapsamlı operasyon: 129 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Operasyonun genel bilançosu:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-20 Eylül 2026 tarihlerinde kent genelinde yürütülen geniş çaplı çalışmalarda, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması hedeflendi. Yapılan uygulamalarda toplam 74 bin 889 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 129 şahıs yakalandı.

Asayiş ve malvarlığı suçlarındaki gelişmeler:

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerinin ortak çalışmaları sonucu kişilere karşı meydana gelen 233 olaydan 219 olay aydınlatıldı; hâlen 14 faili meçhul olayla ilgili çalışmanın sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda toplam 355 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Malvarlığına karşı işlenen 85 olayın 37'si aydınlatılırken, 48 faili meçhul olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bu dosyalar kapsamında 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Asayiş ekiplerinin uygulamalarında ayrıca 16 ruhsatsız tabanca, 145 fişek, 30 ruhsatsız av tüfeği, 44 av tüfeği kartuşu, 1 kurusıkı tabanca, 3 kesici-delici alet, 5 tabanca şarjörü ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Narkotik operasyonları ve ele geçirilen maddeler:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 97 olaya müdahale etti; bu olaylarda toplam 118 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve şüphelilerden 18'i tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 3 bin 708 ecza hap, 3 kilo 507 gram metamfetamin, 369 gram esrar, 157 gram kokain, 103 gram skunk, 25 gram bonzai ve 24 kök kenevir yer aldı. Ayrıca 169 bin 200 lira para ele geçirildi.

Halkı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen 6 Narkorehber seminerinde toplam 970 kişiye uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalar:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 olaya müdahale etti; 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünler arasında 6 sahte kimlik veya kurum kimliği, 13 litre alkollü içki, 110,30 ml alkol likidi, 200 litre etil alkol, 600 boş ve 54 bin 760 dolu makaron, 15 puro, 25,5 kilogram tütün, 12 sigara sarma makinesi ve sigara üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

Terörle mücadele ve yakalamalar:

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs 17 Eylül'de yakalandı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İstanbul'dan gelen talimat doğrultusunda aranan 3 şahıs 15 Eylül'de yakalanarak gözaltına alındı; şüpheliler işlemlerin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve trafik denetimleri:

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri İlde yürüttükleri çalışmalarda, il merkezinde 21, Ayvalık'ta 3, Bandırma'da 2 ve Marmara'da 1 olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Bandırma GÖKSEM'e sevk edildi.

Trafik ekipleri ise 32 bin 369 aracı denetledi; kent genelinde ölümlü trafik kazası yaşanmazken, 98 yaralanmalı kazada 127 kişi yaralandı. Denetimlerde 1 bin 5 okul servis aracı ve 6 bin 602 motosiklet kontrol edildi. Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yönelik 3 bin 602 denetim yapıldı; bu denetimler sonucunda 74 sürücünün ehliyeti iptal edildi ve 680 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suçların azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız şekilde sürdürüleceğini duyurdu.

BALIKESİR’DE POLİS EKİPLERİNİN KENT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA 129 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI. NARKOTİK OPERASYONLARINDA 118 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILIRKEN, 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDELER, RUHSATSIZ SİLAHLAR VE KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.