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Balıkesir'de lisanslı depoculuk başlıyor: çiftçi emeğinin karşılığını alacak

Ahmet Akın, BTB LİDAŞ lisanslı deposunun açılışında çiftçilerin ürününü güvenle saklayıp hasatta değerini koruyacağını vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Balıkesir'de lisanslı depoculuk başlıyor: çiftçi emeğinin karşılığını alacak

açılış töreni ve katılımcılar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Ticaret Borsası iştiraki BTB LİDAŞın lisanslı deposunun açılış törenine katıldı. Törene Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, il protokolü ve davetliler de yer aldı. Akın, yatırımı hayata geçiren Balıkesir Ticaret Borsası yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti ve tesisin Balıkesir ile üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Balıkesir'in tarımsal potansiyeli:

Akın, Balıkesir'in doğası, tarımı ve hayvancılığıyla öne çıktığını belirterek şehrin Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olduğunu ifade etti. "Balıkesir geniş coğrafyasıyla Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip. Hem coğrafyasıyla hem de güzellikleriyle bana göre dünyanın en güzel şehirlerinden biri" sözleriyle kentin özelliklerini vurgulayan Başkan, Tarımda Balıkesir Modeli kapsamında işlenmeyen toprak bırakmama hedefini yineledi ve odalarla, borsalarla iş birliği içinde daha çok üretim hedeflediklerini söyledi.

lisanslı depoculuğun üreticiye katkıları:

Akın, lisanslı depoculuğun üretimin yanında muhafaza ve pazarlama açısından önemine dikkat çekti. "Ürettiğiniz ürünü doğru şartlarda saklayabiliyorsanız, değerini koruyabiliyorsanız, doğru zamanda ve doğru şartlarda pazarlayabiliyorsanız üreticimizin emeği gerçek karşılığını bulur" diyerek sistemin üreticiye sağlayacağı avantajları özetledi. Başkan ayrıca "Üreticimizin, hasat zamanı ürününü değerinin altında satmak zorunda kalmadığı, güvenle muhafaza ettiği bir sistem şehrimize çok şey katacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmada, lisanslı depoculuğun kalite tespiti, ticaretin şeffaflığı ve kayıtlı hale gelmesi gibi kazanımlarına vurgu yapıldı. Tesisin yerel üreticinin pazarlık gücünü artırması ve hasat dönemlerinde fiyat baskılarını azaltması bekleniyor.

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da törende lisanslı depoların Balıkesir’e hayırlı olması temennisinde bulundu ve yatırımın bölge tarımına katkı sağlayacağına işaret etti.

BAŞKAN AHMET AKIN, “ÇİFTÇİMİZ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALACAK”

BAŞKAN AHMET AKIN, “ÇİFTÇİMİZ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALACAK”

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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