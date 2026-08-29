Balkar beldesi yolunda traktör devrildi; sürücü hayatını kaybetti

Olayın yaşandığı yer ve kaza:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi Yukarı Karakuyu köyü yolunda, sürücü Gazi Çapar idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle kazanın meydana geldiği bildirildi.

Ekiplerin müdahalesi ve cenazenin kaldırılması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Kazada ağır yaralanan sürücü Gazi Çapar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Çapar'ın cenazesi otopsi ve işlemler için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için araştırma ve incelemeler devam ediyor.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.