Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Balkar beldesi yolunda traktör devrildi; sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör şarampole devrildi; sürücü Gazi Çapar yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Balkar beldesi yolunda traktör devrildi; sürücü hayatını kaybetti

Olayın yaşandığı yer ve kaza:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi Yukarı Karakuyu köyü yolunda, sürücü Gazi Çapar idaresindeki traktörün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle kazanın meydana geldiği bildirildi.

Ekiplerin müdahalesi ve cenazenin kaldırılması:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Kazada ağır yaralanan sürücü Gazi Çapar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Çapar'ın cenazesi otopsi ve işlemler için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için araştırma ve incelemeler devam ediyor.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI...

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi
images

Hızlı müdahale hayata bağladı: Hassa'da yamaçtan düşen vatandaş kurtarıldı
images

Flamingo yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet 15 metre sürüklendi, sürücü yarala...
images

Antakya Aksaray Mahallesi'nde atıl malzemeler ve çöplükte çıkan yangın kontrol a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler