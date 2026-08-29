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İHH teşkilatları Yahyalı Aladağlar Kürsüyen Yaylası'nda buluştu, program yarın tamamlanıyor

İHH'nin il ve ilçe teşkilatlarından temsilciler, 28-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türkiye Teşkilat Buluşması için Yahyalı Aladağlar Kürsüyen Yaylası'nda bir araya geldi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Emre Koç

İHH teşkilatları Yahyalı Aladağlar Kürsüyen Yaylası'nda buluştu, program yarın tamamlanıyor

İHH Türkiye teşkilat buluşması sürüyor

Türkiye’nin dört bir yanından gelen İHH il ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla düzenlenen organizasyon, Yahyalı Aladağlar Kürsüyen Yaylasında devam ediyor. Etkinlik 28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor ve üç günlük programın son gün programlarıyla tamamlanması planlanıyor.

Program içeriği ve katılımcılar:

Toplantıya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, il ve ilçe teşkilat başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. İlk iki gün boyunca istişare oturumları, eğitim faaliyetleri ve teşkilat çalışmalarına yönelik oturumlar gerçekleştirildi; katılımcılar sahaya yönelik uygulamalar ve koordinasyon süreçleri üzerinde çalıştı.

Yerel katkı ve değerlendirmeler:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, buluşmanın Aladağlar’da yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak program alanının hazırlanması ve organizasyon çalışmalarına katkı sağladıklarını belirtti. Öztürk, programda yer alanlara teşekkür ederek, Aladağlar’ın eşsiz doğası içinde misafir ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti ve İHH’nın uluslararası yardım çalışmalarına vurgu yaptı; son olarak 'Rabbim yapılan hizmetleri kabul eylesin' sözlerini paylaştı.

Üç günlük takvimin son günü, planlanan etkinlikler ve kapanış programıyla yarın tamamlanacak. Organizasyon, teşkilat içi koordinasyonu güçlendirme ve sahadaki yardımların etkinliğini artırma hedefleri doğrultusunda sürüyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN İHH İL VE İLÇE TEŞKİLATLARININ KATILIMIYLA DÜZENLENEN İHH TÜRKİYE...

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN İHH İL VE İLÇE TEŞKİLATLARININ KATILIMIYLA DÜZENLENEN İHH TÜRKİYE TEŞKİLAT BULUŞMASI; YAHYALI ALADAĞLAR KÜRSÜYEN YAYLASI’NDA DEVAM EDİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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