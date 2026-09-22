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Tuşba'da çiftten tarlada uygulamalı silajlık mısır eğitimi

Tevekli Mahallesi'ndeki tarlada düzenlenen tarla gününde üreticilere yüksek verimli silajlık mısır çeşitleri ve doğru tarım uygulamaları tanıtıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tuşba'da çiftten tarlada uygulamalı silajlık mısır eğitimi

Tuşba'da silajlık mısır tarla günü

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'nde üretici Turgay Kıran'a ait tarlada gerçekleştirilen "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü" programı, üreticilere saha uygulamalarıyla bilgi aktarımı amacı taşıdı. Programa Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş ile Van İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turgay Şişman başta olmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Veziroğlu, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çiftçiler ve teknik personel katıldı.

Uygulamalı eğitim ve üretim verileri

Etkinlik kapsamında katılımcılara, yüksek verimli silajlık mısır çeşitleri, doğru tarım teknikleri ve kaliteli kaba yem üretimine yönelik saha uygulamaları gösterildi. Tuşba ilçesinde silajlık mısır üretimi yaklaşık 1.500 dekar alanda yapılıyor ve dekardan ortalama 6-7 ton verim elde ediliyor. Tarla günü, katılımcıların örnek tarlada yapılan hasat ve uygulamaları yerinde görerek öğrenmesine olanak sağladı.

Yetkililerin görüşleri ve hasat

Program sırasında Kaymakam Musa Göktaş, çiftçilerin talep ve sorunlarını dinlediğini belirterek, ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüleceğini ifade etti. Tarla günü, üreticilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulunulmasının ardından gerçekleştirilen silajlık mısır hasadı ile son buldu.

VAN’IN TUŞBA İLÇESİNE BAĞLI TEVEKLİ MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİ TURGAY KIRAN’A AİT TARLADA &quot;SİLAJLIK...

VAN’IN TUŞBA İLÇESİNE BAĞLI TEVEKLİ MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİ TURGAY KIRAN’A AİT TARLADA "SİLAJLIK MISIR HASADI TARLA GÜNÜ PROGRAMI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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