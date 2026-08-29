Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bandırma'da 17 Eylül Stadyumu'ndaki salonlar yenilendi ve halka açıldı

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki iki çok amaçlı salonda duvar, zemin tadilatları ve fayans kaplama çalışmaları tamamlandı; salonlar halka açıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bandırma'da 17 Eylül Stadyumu'ndaki salonlar yenilendi ve halka açıldı

17 Eylül Stadyumu'nda bakım ve yenileme çalışmaları tamamlandı

Bandırma 17 Eylül Stadyumu bünyesindeki spor tesislerinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlanarak kullanımına hazır hale getirildi. Proje, tesislerin fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik planlar doğrultusunda uygulandı.

yapılan işler:

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tadilat programı kapsamında, 17 Eylül Stadyumu içindeki 2 çok amaçlı salonda kapsamlı bakım yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde salonların duvar ve zemin tadilatları gerçekleştirildi ve yüzeyler fayans kaplama ile yenilendi.

tesislerin hizmete açılması:

Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından salonlar tekrar vatandaşların kullanımına sunuldu. Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, spor tesislerinin fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik benzer çalışmaların sürdüğünü duyurdu ve tesislerin düzenli bakımıyla spor faaliyetlerinin destekleneceğini belirtti.

17 EYLÜL STADYUMU’NDAKİ ÇOK AMAÇLI SALONLAR YENİLENDİ

17 EYLÜL STADYUMU’NDAKİ ÇOK AMAÇLI SALONLAR YENİLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı
images

Kağıthane’de sahnede birlik ve 30 Ağustos coşkusu
images

Bursa zafer haftasını ay yıldızlı etkinliklerle karşılıyor
images

Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz anjiyo ile tedavi ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler