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bartın il emniyet müdürlüğüne atanan bülent gürcan göreve başladı

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Bülent Gürcan, valilik ziyareti ve törenle göreve başladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

bartın il emniyet müdürlüğüne atanan bülent gürcan göreve başladı

Bartın il emniyet müdürlüğünde görev değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bülent Gürcan, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı ve kentte resmen göreve başladı.

ilk ziyaret ve karşılama:

Yeni görev yeri Bartın’a gelen Bülent Gürcan, ilk olarak Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti. Valilikte gerçekleşen görüşmenin ardından Gürcan, İl Emniyet Müdürlüğü binasına geçti ve burada düzenlenen törenle karşılandı.

törenin ayrıntıları ve görev başlangıcı:

İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yapılan törende, emniyet personeli tarafından Bülent Gürcan'a çiçek takdim edildi. Tanışma programı ve protokol ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından Gürcan, Bartın İl Emniyet Müdürü olarak görevine resmen başlamış oldu.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Bülent Gürcan, önümüzdeki günlerde kentte yürütülen emniyet ve asayiş çalışmalarını değerlendirmek üzere birim amirleriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantılar, yerel güvenlik önceliklerinin ve koordinasyonun gözden geçirilmesine odaklanacak.

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ BÜLENT GÜRCAN, GÖREVE BAŞLADI.

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRÜ BÜLENT GÜRCAN, GÖREVE BAŞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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