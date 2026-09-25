Zincirleme kaza Menteşe'de üç araçta maddi hasar oluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde zincirleme kaza
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
olay yeri ve kaza gelişimi:
Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan üç araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluştu.
hasar ve soruşturma:
Kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan maddi hasarla atlatıldı. Olayın ardından bölgeye intikal eden trafik ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE UĞUR MUMCU BULVARI ÜZERİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.
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