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Edirne'de dijital bahis ağına büyük darbe: 274 milyonluk işlemler ve 13 tutuklama

Edirne'de MASAK raporu üzerine operasyonla banka hesaplarında 274 milyon 743 bin 961 lira 70 kuruş işlem tespit edildi; 14 gözaltından 13 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 19:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de dijital bahis ağına büyük darbe: 274 milyonluk işlemler ve 13 tutuklama

Edirne'de yasa dışı bahis soruşturmasının ana hatları:

Edirne Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından iletilen MASAK analiz raporu incelendi. Yapılan çalışmada, bazı banka hesaplarında toplam 274 milyon 743 bin 961 lira 70 kuruş işlem hacmi tespit edilerek bu hesapların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı belirlendi.

Operasyon ve gözaltılar:

Soruşturmada belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak ve dijital deliller ele geçirmek amacıyla 22 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda Edirne'de 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dijital materyallerin incelenmesi ve ifadelerin alınmasının ardından ilave 6 şüpheli daha gözaltına alındı; ayrıca 1 firari şüphelinin yakalanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14 oldu.

Adli süreç ve tutuklamalar:

Gözaltına alınan 14 şüpheli, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde adli makamlara sevk edildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda 13 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca 3 firari şüpheli hakkında tutuklamaya esas arama kararı çıkarıldı.

soruşturmanın güncel durumu:

Soruşturma ve delillerin detaylı incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, emniyet birimlerinin dijital ve mali izleri takip etmeye devam ettiği öğrenildi.

EDİRNE’DE 274 MİLYON LİRALIK YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

EDİRNE’DE 274 MİLYON LİRALIK YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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