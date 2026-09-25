Bartın'da operasyon: sekiz gözaltı, üç şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonun ayrıntıları:

Bartın'da yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan kişilere yönelik olarak 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk ve uygulanan tedbirler:

Yakalanan şüphelilerden üçü adliyeye sevk edildi. Y.Ö. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan, İ.A. "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan tutuklandı. O.S. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve işlemlerin sürdüğü belirtiliyor; yetkililer benzer vakalara yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

BARTIN'DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI