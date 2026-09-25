Dolar 48,9280 -0,05%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.796,45 +0,52%
EUR/USD 1,1392 +0,10%
Brent Petrol 97,47 -2,74%
--°

Dronla tespit edilen noktaya baskın: Beyoğlu'nda üç tutuklama

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde dron destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı; 3 kişi 113,3 gram marihuana ruhsatsız tabanca ve 6 bin 725 TL ile tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 21:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dronla tespit edilen noktaya baskın: Beyoğlu'nda üç tutuklama

Operasyonun kısa özeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Hacıahmet Mahallesi'nde gelen ihbar üzerine başlattığı çalışmada dronla izleme yapılarak uyuşturucu satışının yapıldığı nokta tespit edildi. Bölge kontrol altına alınarak hareket halindeki bir araç durduruldu ve araçtaki bir şüphelinin üzerinde 0.6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.K. oldu.

Dronla tespit ve araç durdurma:

İstihbaratı takiben yürütülen dron destekli takip, polis ekiplerine satışın yapıldığı kesin noktayı gösterdi. Tespit edilen noktada devriye yapan ekipler hareket halindeki aracı durdurarak arama yaptı ve araç içindeki şüpheliden ele geçen 0.6 gramlık madde üzerinden soruşturma genişletildi. Bu yakalamanın ardından şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği adres belirlendi.

Adreste ele geçirilen deliller ve tutuklamalar:

Adres baskınında 113,3 gram marihuana, hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 TL nakit para ele geçirildi. Baskında S.Ö., O.F. ve R.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.K. savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen S.Ö., O.F. ve R.Ş. isimli şüpheliler hakkında TCK 188 ve 6136 SKM suçlarından tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildiler.

Beyoğlu’nda uyuşturucu satıcılarına dronlu operasyon: 3 tutuklama

Beyoğlu’nda uyuşturucu satıcılarına dronlu operasyon: 3 tutuklama

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otogar kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Esenler'de kentsel dönüşüm alanında boş binanın çatısında alevler
images

Virajda kontrolünü yitiren otomobil bariyere çarptı, arka koltuktaki yolcu yaral...
images

Sanayi sitesi yolunda tek araçlı kaza: Erciş'te sürücü ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İncirin altın tahtına 10 dakikada ulaşan genç şef birinci oldu

Otogar kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Esenler'de kentsel dönüşüm alanında boş binanın çatısında alevler

Virajda kontrolünü yitiren otomobil bariyere çarptı, arka koltuktaki yolcu yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı