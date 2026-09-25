Dronla tespit edilen noktaya baskın: Beyoğlu'nda üç tutuklama

Operasyonun kısa özeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Hacıahmet Mahallesi'nde gelen ihbar üzerine başlattığı çalışmada dronla izleme yapılarak uyuşturucu satışının yapıldığı nokta tespit edildi. Bölge kontrol altına alınarak hareket halindeki bir araç durduruldu ve araçtaki bir şüphelinin üzerinde 0.6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.K. oldu.

Dronla tespit ve araç durdurma:

İstihbaratı takiben yürütülen dron destekli takip, polis ekiplerine satışın yapıldığı kesin noktayı gösterdi. Tespit edilen noktada devriye yapan ekipler hareket halindeki aracı durdurarak arama yaptı ve araç içindeki şüpheliden ele geçen 0.6 gramlık madde üzerinden soruşturma genişletildi. Bu yakalamanın ardından şüphelinin uyuşturucuyu temin ettiği adres belirlendi.

Adreste ele geçirilen deliller ve tutuklamalar:

Adres baskınında 113,3 gram marihuana, hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 TL nakit para ele geçirildi. Baskında S.Ö., O.F. ve R.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.K. savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen S.Ö., O.F. ve R.Ş. isimli şüpheliler hakkında TCK 188 ve 6136 SKM suçlarından tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildiler.

Beyoğlu’nda uyuşturucu satıcılarına dronlu operasyon: 3 tutuklama