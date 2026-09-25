Akif Palalı Bulvarı'nda peş peşe mağazaya giren iki araç, 2 kişiyi yaraladı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil peş peşe yol kenarındaki bir mağazaya girdi. Olayda 2 kişi yaralandı, mağaza ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve yer

Kaza, saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Akif Palalı Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, kısa aralıklarla yol kenarında bulunan aynı mağazaya girdi.

Müdahale ve soruşturma

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mağazada ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ADANA’DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN İKİ OTOMOBİL, PEŞ PEŞE BİR MAĞAZAYA GİRDİ. KAZADAN YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.