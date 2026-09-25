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Eskiciler sokak’ta üzümler hasat edildi, vefa ve turizm hedefi öne çıktı

Çorum'daki Eskiciler Sokak'ta 1,5 metre genişlikteki arastayı süsleyen asmalardaki üzümler, Başkan Halil İbrahim Aşgın ile esnaf tarafından hasat edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 21:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskiciler sokak’ta üzümler hasat edildi, vefa ve turizm hedefi öne çıktı

eskiciler sokak ve restorasyonun kısa hikâyesi:

Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden şehrin kültür ve turizm hayatına kazandırılan yaklaşık 70 yıllık Eskiciler Sokak (Dar Arasta), 1,5 metre genişliğindeki dar yapısı ve iki tarafındaki dükkanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sokakta yer alan asmalar, arastanın görsel kimliğinin ve ziyaretçi deneyiminin önemli bir parçası haline geldi.

Arastayı süsleyen asmalar yıllar önce dikilmiş olup, meyvelerinin korunması esnafın duyarlılığını gösteriyor. Restorasyon çalışmalarının ardından alanın sadece fiziki olarak korunmasının yeterli olmadığı, buranın yaşayan bir mekân olarak devam ettirilmesinin hedeflendiği vurgulanıyor.

üzüm hasadı ve paylaşım:

Arastada düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile esnaf, asmalardaki olgunlaşan üzümleri birlikte hasat etti. Hasadın bir bölümünün esnafla paylaşılacağı, bir bölümünün ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Ayrıca yıllar önce asmayı diken Mustafa Ekmekçi’nin oğlu Yusuf Ekmekçi için ayrılan bir bölüm de teslim edilmek üzere ayrıldı.

Programın sadece bir üzüm hasadı olmadığını söyleyen Aşgın, vefanın geçmişle kurulan bağı canlı tutma anlamı taşıdığını vurguladı: "Vefa sadece insanlara karşı yapılan bir şey değildir. Tarihe, medeniyete vefa göstermemiz lazım. Şehrimize de vefa göstermek durumundayız." Ayrıca esnafın üzümlere müdahale etmemesinin Ahilik kültürüne ve esnafın dürüstlüğüne işaret ettiğini belirtti.

kültürel miras, turizm ve esnafın rolü:

Aşgın, Eskiciler Sokak gibi mekânların yalnızca restore edilmesinin yeterli olmayıp yaşayan alanlara dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Tarihi dokunun korunmasının, şehrin ruhunu koruyup geleceğe taşımada belirleyici olduğunu belirterek, "Şehrimizin ruhu hamdolsun tekrar diriliyor ve dirilmeye devam edecek" dedi. Arastanın ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini, fotoğraf ve ziyaret yoğunluğunun artığını anlattı.

Programda konuşan Çorum Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal ve Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, arastaya ve şehre kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti. Arasta esnafı da düzenlenen program ve yürütülen çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Belediye yetkilileriyle esnaf arasındaki bu tür etkinliklerin, hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de yerel ekonominin ve turizmin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN ÜZÜMLERİ TOPLADI.

BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN ÜZÜMLERİ TOPLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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