Iğdır'da Ramazan Kent köyünde çıkan saman yangınında 1.100 balya zarar gördü

Iğdır'ın Ramazan Kent köyünde çıkan saman yangınında bin 100 balya zarar gördü. İl Özel İdaresi ekipleri yangını kontrol altına alıp soğutma ve kül tasfiyesi yaptı.