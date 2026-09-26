Barü'nün yeşil atılımı: UI GreenMetric 2026'da 169'uncu sıraya yükseldi

Barü dünya ve Türkiye sıralamasında yükseldi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs uygulamalarının değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması 2026'da önemli bir yükseliş kaydetti. 110 ülkeden 2.016 üniversitenin yer aldığı listede BARÜ, dünya genelinde 169'uncu sıraya yükselirken, Türkiye sıralamasında 150 üniversite arasından 18'inci oldu. Bu sonuçla BARÜ, dünyada ilk 200'de yer alan 21 Türk üniversitesinden biri konumuna ulaştı.

Puan dağılımı ve değerlendirme alanları:

UI GreenMetric değerlendirmesi; yapı ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ile yeni eklenen yönetişim ve dijitalleşme başlıklarına göre yapılıyor. BARÜ, toplamda 8.375 puan aldı. Kategori bazında elde edilen puanlar şöyle:

Yapı ve Altyapı (SI): 925 puan

Enerji ve İklim Değişikliği (EC): 1.525 puan

Atık (WS): 1.475 puan

Su (WR): 925 puan

Ulaşım (TR): 1.487,5 puan

Eğitim (ED): 1.087,5 puan

Yönetişim ve dijitalleşme (2026'ya eklenen): 1.100 tam puan üzerinden 950 puan

Geçmiş sıralamalar ve ivme:

BARÜ'nün sıralamadaki yükselişi yıllara yayılan bir performansın sonucu olarak görülüyor. Üniversite 2023'te 1.183 üniversite arasında 187'nci, 2024'te 1.477 üniversite arasında 183'üncü, 2025'te 1.745 üniversite arasında 170'inci olmuştu. 2026'daki 169'uncu sıra, BARÜ'nün sürdürülebilirlik alanındaki sürekliliğinin göstergesi olarak öne çıkıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmaları ve uluslararası katılım:

BARÜ, yeşil kampüs vizyonunu yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlamıyor; akademik çalışmaları da bu yönelimle destekliyor. Üniversite, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecine 6 projesiyle katılacak. Bu projeler; iklim değişikliğine uyum, afet risklerinin azaltılması, sürdürülebilir ulaşım ve kapsayıcı iklim eğitimi başlıklarına odaklanarak BARÜ'nün saha ve araştırma temelli katkılarını uluslararası platforma taşıyacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya değerlendirmesinde: Üniversitemizde enerji verimliliğini artırmak, doğa dostu uygulamaları yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kampüs anlayışını güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GreenMetric sıralamasında değerlendirmeye alınan üniversite sayısının artmasına rağmen elde ettiğimiz bu sonuç, yeşil kampüs hedefimiz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir göstergesidir. Bu başarıya katkı sunan akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

BARÜ'nün elde ettiği bu sıralama, üniversitenin hem kampüs içi pratiklerde hem de araştırma ve eğitim programlarında sürdürülebilirliği merkeze alma yönündeki politikalarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL KAMPÜS UYGULAMALARININ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİ UI GREENMETRİC DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI’NDA DÜNYADA 169’UNCU, TÜRKİYE’DE 18’İNCİ OLMA BAŞARISI GÖSTERDİ.