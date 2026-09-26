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Başyayla'da yeni iki derslikli okul hizmete girdi

Başyayla köyünde hayırseverin başlattığı ve İl Özel İdaresi'nin tamamladığı 2 derslikli ilköğretim okulu, milletvekili ve protokolün katıldığı törenle açıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:51

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Başyayla'da yeni iki derslikli okul hizmete girdi

başyayla köyünde yeni okul törenle açıldı

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Başyayla köyünde yapımı tamamlanan 2 derslikli Başyayla İlköğretim Okulu, düzenlenen törenle eğitim ve öğretime başladı. Okulun inşasına bir hayırsever tarafından başlanmış, çalışmaları ise İl Özel İdaresi tamamladı.

tören ve protokol katılımı:

Açılış törenine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Enerji Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve il ile ilçe protokolü katıldı. Tören boyunca halk oyunları sergilendi, Güler'e Kangal yavrusu hediye edildi ve Güler okulun bahçesine bir ağaç dikti.

açılış ritüeli ve eğitim vurgu:

Tören kapsamında kurban kesildi ve kurdele kesimiyle okul resmen hizmete alındı; hafta sonu olmasına rağmen öğrenciler ilk derslerini okulda yaptı. Açılışta konuşan Güler, okulun yaklaşık 5.5 milyon liraya mal olduğunu belirterek eğitime verdikleri önemi vurguladı. Güler konuşmasında, 'Gelecek nesillerimiz, evlatlarımızı hem iyi fiziki ortamlarında hem de daha iyi bir eğitim almaları noktasında gerçekten büyük bir çaba içerisindeyiz. Özellikle bu yıl Sivas merkezimizde Milli Eğitim Bölge Akademisi’nin açılmasıyla beraber gerçekten Sivas’ımız eğitim alanında önemli bir ivme katetti' ifadelerine yer verdi.

GÜLER’E KANGAL YAVRUSU HEDİYE EDİLDİ.

GÜLER’E KANGAL YAVRUSU HEDİYE EDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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