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Terörsüz Türkiye bölgesel kalkınmayı hızlandırabilir

AİÇÜ'lü Prof. Dr. Faruk Kaya, terörün sona ermesinin eğitim, üretim, teknoloji ve sınır ticaretine kaynak aktararak bölgesel ekonomik büyümeyi hızlandıracağını söyledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Terörsüz Türkiye bölgesel kalkınmayı hızlandırabilir

Prof. Dr. Faruk Kaya'nın değerlendirmesi:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, köşe yazısında "Terörsüz Türkiye" sürecinin sadece güvenlik kazanımı olmadığını; aynı zamanda ekonomik ve toplumsal dönüşüm için fırsatlar sunduğunu yazdı.

Kaya, terörün sona ermesiyle birlikte insan kaynağı ve mali imkânların eğitim, üretim, teknoloji ve kalkınmaya yönlendirilebileceğini vurguladı. Bu süreçte devlet ve sivil toplumun eşgüdümlü çalışmasının önemine dikkat çekti.

Bölgesel potansiyel ve öncelikli sektörler:

Kaya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin genç nüfusu ile tarım, hayvancılık, turizm, enerji ve sınır ticareti alanlarında yüksek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Güvenliğin sağlanmasının bölgesel yatırımları ve istihdamı tetikleyeceğini, altyapı ve teknoloji yatırımlarının verimliliği artıracağını belirtti.

Bu bağlamda eğitime erişimin ve mesleki becerilerin güçlendirilmesinin, üretim odaklı kalkınma stratejileriyle eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Sosyal uzlaşı, dış politika ve kalıcılık:

Kaya, kalıcı huzurun sağlanması için adalet, karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca Türkiye’nin coğrafi konumu, savunma sanayisi ve diplomatik kapasitesinin bölgesel etkinliği destekleyen unsurlar olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kaya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının bölgesel iş birliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sürecin toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu ifade ederek, ülkenin enerjisini çatışma yerine birlikte üretmeye, kalkınmaya ve geleceğin inşasına yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Yazısını, "İçeride huzur, dışarıda itibar; içeride kardeşlik, dışarıda güven; içeride üretim, dışarıda etki" sözleriyle sonlandırdı.

PROF. DR. FARUK KAYA

PROF. DR. FARUK KAYA

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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