Dolar 48,2391 +0,02%
Euro 55,8916 +0,04%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 6.992,33 -0,47%
EUR/USD 1,1592 +0,03%
Brent Petrol 89,71 +1,83%
--°

Başakşehir'de umutlu ilk yarı, kaçan fırsatlar iki puan kaybettirdi

Nuri Şahin, ilk yarıdaki oyundan memnun olduğunu, ikinci yarıda kaçan yüzde yüzlük pozisyonların takıma gereksiz iki puan kaybettirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 01:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başakşehir'de umutlu ilk yarı, kaçan fırsatlar iki puan kaybettirdi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Nuri Şahin karşılaşmanın iki yüzlü gidişine dikkat çekti. Şahin, ilk yarıda alınan oyundan memnun olduklarını belirtirken ikinci devrede yaşanan düşüşün maç sonucuna doğrudan etki ettiğini söyledi.

ilk yarı değerlendirmesi:

Teknik adam, maça çok iyi başladıklarını ve son dönemde oynadıkları en iyi 45 dakika olabileceğini ifade etti. Ne konuşulduysa, ne çalışıldıysa harfi harfine sahaya yansıdığını vurgulayan Şahin, özellikle ilk yarıdaki düzen ve oyun anlayışından memnuniyet duyduğunu aktardı. Pozisyon üretme ve oyunu kontrol etme konusunda takımın istekli olduğu öne çıktı.

ikinci yarı ve kaçan fırsatlar:

Şahin, ikinci yarıda takımın oyundan düştüğünü ve rakibi oyuna ortak ettiklerini belirtti. Buna rağmen takımın 2-3 adet yüzde yüzlük pozisyon kaçırdığını söyleyen teknik direktör, bu fırsatların gole çevrilmemesinin maçın kaderini belirlediğini ifade etti. Şahin, takım için en büyük sorunun süreklilik eksikliği olduğunu; bazen 45-60 dakika iyi oynayıp sonra düşüş yaşandığını, bugün de bunun örneği olduğunu kaydetti. Bu durumun ortaya çıkardığı hissi çok büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve takımın gereksiz iki puan kaybettiğini sözlerine ekledi.

Şahin ayrıca, futbolun bazen oyunun seni götürdüğü yere göre geliştiğini ve pozisyon bulduklarını ancak bunları gole çeviremediklerini tekrar vurguladı. Rakibi gereksiz şekilde oyuna davet ettiklerini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

gelecek planı ve hedefler:

Galatasaray maçına ilişkin soru üzerine Şahin, bu maçın henüz çok taze olduğunu, önce Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Konuşulacak çok şey olduğunu söyleyen teknik direktör, ardından Galatasaray maçına bir planla çıkacaklarını ifade etti. Şahin, rakip kim olursa olsun sahada 3 puan için olacaklarını; cuma günü oynanacak maçta da aynı hedefle mücadele edeceklerini vurguladı ve zorluk derecesinin yüksek bir maça çıkacaklarını kabul etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, ikinci yarı kötü oynamalarına rağmen 2-3 tane yüzde yüzlük...

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, ikinci yarı kötü oynamalarına rağmen 2-3 tane yüzde yüzlük pozisyon kaçırdıklarını söyleyerek, "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz, gereksiz 2 puan kaybettik" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fink: zamana ihtiyaç var, doğru dakikalarda gelen goller galibiyeti getirdi
images

kartal: çok daha farklı bir skor alabilirdik
images

Yüksel Yıldırım: 2-0 ile ucuz kurtulduk, eksikler can yakıyor
images

Manisa'da taktik ağırlıklı maç: Bodrum ile 0-0 eşitlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asansör kaydı, kapalı alan korkusu yaşayan ziyaretçi bayıldı

Tramvaya binen yaralı, Tuna Durağı'nda yapılan müdahale sonrası hastaneye sevk edildi

Zafer bayramı Bodrum ve Turgutreis'i meşalelerle coşturdu

Girne limanında belirsizlik: kayıp yakınları gece boyu umutla bekledi

TREND HABERLER

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu