Başakşehir'de umutlu ilk yarı, kaçan fırsatlar iki puan kaybettirdi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Nuri Şahin karşılaşmanın iki yüzlü gidişine dikkat çekti. Şahin, ilk yarıda alınan oyundan memnun olduklarını belirtirken ikinci devrede yaşanan düşüşün maç sonucuna doğrudan etki ettiğini söyledi.

ilk yarı değerlendirmesi:

Teknik adam, maça çok iyi başladıklarını ve son dönemde oynadıkları en iyi 45 dakika olabileceğini ifade etti. Ne konuşulduysa, ne çalışıldıysa harfi harfine sahaya yansıdığını vurgulayan Şahin, özellikle ilk yarıdaki düzen ve oyun anlayışından memnuniyet duyduğunu aktardı. Pozisyon üretme ve oyunu kontrol etme konusunda takımın istekli olduğu öne çıktı.

ikinci yarı ve kaçan fırsatlar:

Şahin, ikinci yarıda takımın oyundan düştüğünü ve rakibi oyuna ortak ettiklerini belirtti. Buna rağmen takımın 2-3 adet yüzde yüzlük pozisyon kaçırdığını söyleyen teknik direktör, bu fırsatların gole çevrilmemesinin maçın kaderini belirlediğini ifade etti. Şahin, takım için en büyük sorunun süreklilik eksikliği olduğunu; bazen 45-60 dakika iyi oynayıp sonra düşüş yaşandığını, bugün de bunun örneği olduğunu kaydetti. Bu durumun ortaya çıkardığı hissi çok büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve takımın gereksiz iki puan kaybettiğini sözlerine ekledi.

Şahin ayrıca, futbolun bazen oyunun seni götürdüğü yere göre geliştiğini ve pozisyon bulduklarını ancak bunları gole çeviremediklerini tekrar vurguladı. Rakibi gereksiz şekilde oyuna davet ettiklerini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

gelecek planı ve hedefler:

Galatasaray maçına ilişkin soru üzerine Şahin, bu maçın henüz çok taze olduğunu, önce Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Konuşulacak çok şey olduğunu söyleyen teknik direktör, ardından Galatasaray maçına bir planla çıkacaklarını ifade etti. Şahin, rakip kim olursa olsun sahada 3 puan için olacaklarını; cuma günü oynanacak maçta da aynı hedefle mücadele edeceklerini vurguladı ve zorluk derecesinin yüksek bir maça çıkacaklarını kabul etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, ikinci yarı kötü oynamalarına rağmen 2-3 tane yüzde yüzlük pozisyon kaçırdıklarını söyleyerek, "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz, gereksiz 2 puan kaybettik" dedi.