Asansör kaydı, kapalı alan korkusu yaşayan ziyaretçi bayıldı

Olayın gelişimi:

Bartın'ın Esentepe Mahallesi 274. Sokak'ta bulunan 4 katlı Aydınlar İnşaat Apartmanı'nda yaşayan bir yakınına ziyarete giden 27 yaşındaki M.Ö., evden çıktıktan sonra binaya ait asansöre bindi. Asansör, binanın üçüncü katından ikinci katına inerken aniden büyük bir gürültü ile bir kat aşağı kaydı.

Yaşanan bu ani hareket sonrası asansörde paniğe kapılan M.Ö., daha önce bulunduğu belirtilen kapalı alan korkusu nedeniyle şok yaşadı ve mahsur olduğu asansör içinde baygınlık geçirdi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Asansörden gelen sesleri duyan apartman sakinleri durumu bildirince bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansör kapısını açarak içeride baygın halde bulunan M.Ö.'ye ulaştı ve ekipler tarafından asansörden çıkarıldı.

İlk müdahalesi yapılan M.Ö., ayıltılmasının ardından ambulansa konuldu. Yapılan kontrollerde panik ve bayılma sonucu sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve kontrol amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, apartman sakinlerinin hızlı ihbarı ve müdahale eden ekiplerin koordinasyonu sayesinde sonlandırıldı; mağdurun hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

BARTIN'DA BİR ERKEK ŞAHIS, BİNDİĞİ ASANSÖRÜN BİR KAT AŞAĞIYA KAYMASI NEDENİYLE KABUS GİBİ ANLAR YAŞADI. ŞAHIS, MAHSUR KALDIĞI ASANSÖRDE KORKUDAN BAYILDI