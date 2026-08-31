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Manisa'da taktik ağırlıklı maç: Bodrum ile 0-0 eşitlik

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Manisa FK ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı; teknik sorumlular taktikleri, genç kadroyu ve eksikleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa'da taktik ağırlıklı maç: Bodrum ile 0-0 eşitlik

Maçın özeti ve genel tablo:

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında oynanan karşılaşmada Manisa FK evinde Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Mücadele boyunca her iki takım da kontrollü ve disiplinli bir oyun ortaya koydu; skor tabelasında 0-0 yazmasına rağmen mücadele tempolu geçti. İki takımın teknik sorumluları maç sonrasında hem taktiksel değerlendirmeler yaptı hem de takım dinamikleriyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Bodrum FK: genç kadro, sabır ve gol arayışı:

Bodrum FK Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, maçın genelinden memnun olduğunu belirterek, "0-0 olduğuna bakmayın skorun. İki taraf da elinden geleni yaptı. Özellikle ilk yarı biz oyuna iyi başladık. Oyunun kontrolü tamamen bizim elimizdeydi. Ama fırsatları değerlendiremedik." dedi. Yılmaz, ikinci yarıda oyunun daha dengeli geçtiğini ve takımın maçın çeşitli bölümlerinde istekli olduğunu vurguladı.

Sefer Yılmaz, takımının önemli bir özelliğine de dikkat çekti: "Çok genç bir kadromuz var. Yavaş yavaş üstüne koyarak gidiyoruz. İki haftadır gol yemedik ama gol de atamadık. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz." Teknik sorumlu ayrıca son dönemde yapılan ön hattaki transferlere atıf yaparak, bu oyuncuların takıma katılmasıyla gol üretiminde artış beklediklerini ifade etti.

Manisa FK: savunma düzeni ve hücum çeşitliliği:

Manisa FK Teknik Direktörü Selman Coşkun ise sahalarında galibiyet hedeflediklerini söyledi ve rakibin oyun disiplinine övgüde bulundu. Coşkun, maçın bölümlere ayrıldığında takımının uyguladığı prensipleri anlattı: "İlk yarıda savunma pozisyonlarımızı kendi yarı alanımızda kalarak yaptık. Zaman zaman rakibin topla birlikte öne çıkmasına engel olamadık. Ancak ikinci yarı özelinde savunma kurgumuzu birazcık daha öne çıkardığımızda... kazandığımız toplarla da hızlı hücumlar denedik."

Coşkun, hücum organizasyonlarında kanatların yanı sıra farklı bölgelerden ceza sahasına girişler denediklerini belirterek, "İkinci yarıda golü bulabilirdik. Ciddi bir mücadele oldu. Her iki takım da sahada istekli ve arzuluydu." ifadelerini kullandı. Teknik direktörün sözleri, maçın taktiksel savaşına ve zaman zaman Manisa'nın hücum girişimlerine işaret etti.

Her iki takım da puan arayışını sürdürecek; Bodrum FK genç kadrosuyla gelişim hedeflerken, Manisa FK sahasında üç puanı kaçırdığını düşünerek hücum etkinliğini artırmanın yollarını arayacak.

BODRUM SPOR TEKNİK SORUMLU SEFER YILMAZ: &quot;0-0 OLDUĞUNA BAKMAYIN ÇOK GÜZEL BİR MAÇTI&quot;

BODRUM SPOR TEKNİK SORUMLU SEFER YILMAZ: "0-0 OLDUĞUNA BAKMAYIN ÇOK GÜZEL BİR MAÇTI"

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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