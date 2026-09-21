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başiskele çocuk üniversitesi onuncu yılında 144 öğrenciyle öğrenme serüvenine başlıyor

Başiskele Çocuk Üniversitesi 10. yılında 144 öğrenciyle yeni döneme giriyor; programlar akademik gelişim, sosyal beceri ve keşfi destekliyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

başiskele çocuk üniversitesi onuncu yılında 144 öğrenciyle öğrenme serüvenine başlıyor

Başiskele çocuk üniversitesi 10. yıl hazırlıkları:

Başiskele Çocuk Üniversitesi, Başiskele Belediyesi’nin eğitime yönelik yatırımlarından biri olarak bu yıl 10. eğitim yılına giriyor. Yeni dönem öncesi yapılan kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 144 öğrencinin kesin kayıt işlemleri tamamlandı. Merkez, çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerini destekleyecek bir takvime hazırlanıyor.

Kayıtların kapanmasının ardından eğitim programları, atölye çalışmaları ve etkinlik takvimi son kez gözden geçirildi. Belediye yetkilileri ve eğitim koordinatörleri, çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun yönlendirmeler yapmak için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Eğitim yaklaşımı:

Başiskele Çocuk Üniversitesi, klasik eğitim anlayışının ötesinde bir model benimsiyor. Programlar, çocukların merak duygusunu beslemeye, araştırmaya ve üretmeye teşvik etmeye odaklanıyor. Bu çerçevede eğitimler; okul başarısını desteklemenin yanı sıra sosyal beceri, özgüven ve yetenek gelişimini hedefleyen etkinliklerle zenginleştiriliyor.

Atölye ve proje tabanlı öğrenme yöntemleri, çocukların farklı alanlarda deneyim kazanmasına imkan tanıyor. Eğitmenler, her öğrencinin güçlü yanlarını ortaya çıkarmaya yönelik bireysel yönlendirmeler yapıyor ve grup çalışmalarında iş birliği becerilerini pekiştiriyor.

Yeni dönem beklentileri:

Yeni kayıtlı öğrenciler, hazırlanan programlarla öğrenmenin ve keşfetmenin keyfini yaşayacak. Eğitim dönemi boyunca çocuklara yönelik atölyeler, uygulamalı projeler ve sosyal etkinlikler düzenlenecek; böylece hem bilgi hem de deneyim kazanımı hedefleniyor.

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin on yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalar, kentin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Belediye ve eğitim ekibi, yeni öğrenci grubuyla çocukların yeteneklerini keşfedecekleri, severek öğrenecekleri bir eğitim dönemi geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

BAŞİSKELE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, 10. EĞİTİM YILINA 144 YENİ ÖĞRENCİSİYLE HAZIRLANIYOR. ÇOCUKLARIN...

BAŞİSKELE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ, 10. EĞİTİM YILINA 144 YENİ ÖĞRENCİSİYLE HAZIRLANIYOR. ÇOCUKLARIN AKADEMİK VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENDİĞİ MERKEZDE, YENİ DÖNEM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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