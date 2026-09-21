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Aliağa’da Satır Arası kitap kulübü okurları bir araya getiriyor

Aliağa Belediyesi'nin Satır Arası Kitap Kulübü pilot buluşmasını yaptı; ikinci buluşmanın başvuruları 21-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Aliağa’da Satır Arası kitap kulübü okurları bir araya getiriyor

Aliağa’da Satır Arası kitap kulübü okurları bir araya getiriyor

Aliağa Belediyesi, okuma kültürünü güçlendirmek ve kitaplar aracılığıyla farklı bakış açılarını buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Satır Arası Kitap Kulübünün ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Proje, katılımcıların okuma alışkanlıklarını paylaşabileceği, yapıcı tartışmalarla metinleri daha derinlemesine ele alabileceği bir ortam yaratmayı hedefliyor.

ilk buluşmanın ayrıntıları

Programın ilk buluşması, Aliağa Belediyesi personelinden oluşturulan pilot ekiple yapıldı. Moderatörün seçtiği metin üzerinden yürütülen görüşmede, katılımcılar önceden paylaşılan kitap ve tartışma soruları doğrultusunda buluşmaya hazırlandı. Toplantı sırasında kitabın ana temaları, karakter çözümlemeleri ve katılımcılarda bıraktığı izler ayrıntılı şekilde ele alındı; okurlar farklı yorumlarını ve kişisel okumalarından doğan yeni bakış açılarını paylaştı.

her ay yeni bir kitap ve tartışma

Aliağa Belediyesi, Satır Arası Kitap Kulübü ile her ay belirlenen bir günde düzenli buluşmalar yaparak sürdürülebilir bir kültür-sanat ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Katılımcılar seçilen kitap üzerine kolektif değerlendirmeler yapacak, metnin farklı yönlerini tartışacak ve farklı okuma deneyimlerinin zenginleştirdiği öneriler geliştirecek.

başvuru ve iletişim bilgileri

Satır Arası Kitap Kulübü’nün ikinci buluşmasına katılmak isteyen vatandaşların başvuruları 21-30 Eylül tarihleri arasında kabul edilecek. Kontenjan sınırlı olduğundan katılmak isteyenlerin ad soyad ve telefon bilgilerini 0232 399 0000 Dahili: 3206 numaralı Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi iletişim hattına iletmeleri gerekiyor. Başvuru sonrası buluşmaya ilişkin ayrıntılar ve merak edilen sorular, Kütüphane ve Kitap Kulübü Birim Sorumlusu tarafından yapılacak geri dönüşte paylaşılacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ KİTAP KULÜBÜ OKURLARINI BULUŞTURUYOR

ALİAĞA BELEDİYESİ KİTAP KULÜBÜ OKURLARINI BULUŞTURUYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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