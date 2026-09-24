Başiskele’de pistte öğreniyorlar: motosiklet sürücülerine ücretsiz ileri sürüş eğitimi

Başiskele Belediyesi, motosiklet kullanıcılarının sürüş becerilerini geliştirmek ve trafikte güvenli sürüş bilincini artırmak amacıyla başlattığı program kapsamında ücretsiz ileri ve güvenli sürüş eğitimlerini uygulamaya koydu. Eğitimler, Sepetlipınar Mahallesi'ndeki Motor Sporları Gelişim Merkezi'nde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Eğitim içeriği ve süresi:

Program toplam 9 saat sürüyor; kursiyerlere önce 2 saat teorik bilgi veriliyor, ardından 7 saat boyunca pist üzerinde uygulamalı eğitim yapılıyor. Teorik derslerde güvenli sürüş teknikleri ve risk yönetimi anlatılırken, pist çalışmasında katılımcılar kontrollü bir ortamda öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buluyor.

Katılım koşulları ve başvuru:

Eğitimlere A, A1 veya A2 sınıfı sürücü belgesine sahip motosiklet kullanıcıları katılabiliyor. Kendi motosikleti veya ekipmanı olmayanlara motor ve ekipman desteği sağlanıyor. Eğitimler 10'ar kişilik gruplar halinde ve her sürücünün bir kez yararlanabileceği şekilde düzenleniyor. İleri ve güvenli sürüş eğitimleri salı, çarşamba ve perşembe günleri iki grup halinde yapılıyor; sabah grubu 10.00-13.00, öğleden sonra grubu ise 14.00-17.00 saatleri arasında eğitimi alıyor. Eğitim programını tamamlayanlara katılım sertifikası veriliyor.

Başvurular belediyenin internet adresi üzerinden kabul ediliyor: badi.basiskele.bel.tr. Belediye yetkilileri, programın sürücülerin güvenliğini artırmayı ve trafikte riskleri azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.

BAŞİSKELE'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK ÜCRETSİZ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ BAŞLADI. 9 SAATLİK TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLERDE SÜRÜCÜLERE GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ PİST ÜZERİNDE UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLİYOR.