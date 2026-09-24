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Çatak’ta coşkuyla gerçekleştirilen ilköğretim haftası programı

Çatak’ta Atatürk İlkokulu’nda 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı için düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliğinde öğrenciler ve yöneticiler yeni dönemi coşkuyla karşıladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çatak’ta coşkuyla gerçekleştirilen ilköğretim haftası programı

İlköğretim Haftası kutlama programı

Van’ın Çatak ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliği, Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın akışı:

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı; konuşmada yeni eğitim öğretim yılında eğitimin önemi ve öğrenci-öğretmen iş birliğine vurgu yapıldı.

Geleneksel gösteriler ve öğrenci performansları:

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler yer aldı. Sahnelenen halk oyunları ve halk kültürüne ait performanslar arasında Koçari, Kaşık gösterileri ile öğrencilerin sunduğu "Yaşasın Okullar Başlıyor" gösterisi dikkat çekti. Özellikle yerel ezgi ve hareketlerin kullanıldığı gösteriler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, katılımcıların öğrencilerin çalışmalarına gösterdiği beğeni ve yeni dönemin başarı getirmesi temennileriyle sona erdi. Tören, okul ile aileler arasındaki bağları güçlendiren ve kültürel mirası aktaran bir buluşma olarak değerlendirildi.

VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM HAFTASI DOLAYISIYLA KUTLAMA...

VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM HAFTASI DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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